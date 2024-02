Trotz der optimistischen Aussichten für die Produktentwicklung und den Kundenservice hätten die finanziellen Prognosen zu einem Kursrückgang von ca. 6,00% im vorbörslichen Handel geführt. (News vom 13.02.2024)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Datadog sinkt nach Quartalsergebnis um 6,00% in der Vorbörse - AktiennewsDatadog (ISIN: US23804L1035, WKN: A2PSFR, Nasdaq Ticker-Symbol: DDOG) fiel um 5,95% nach dem Gewinnbericht des Unternehmens, so die Experten von XTB.Datadog habe seine Jahresprognose bekannt gegeben, die nicht den Erwartungen der Wall Street entsprochen habe. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarte Datadog einen bereinigten Nettogewinn je Aktie zwischen 1,38 und 1,44 US-Dollar bei einem Umsatz von 2,555 bis 2,575 Milliarden US-Dollar und liege damit unter den Konsensschätzungen von 1,78 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 2,59 Milliarden US-Dollar. Für das erste Quartal 2024 werde ein Umsatz zwischen 587 und 591 Millionen Dollar erwartet, mit einem bereinigten Nettogewinn pro Aktie von 0,33 bis 0,35 Dollar, was ebenfalls leicht unter dem Konsens von 0,39 Dollar liege.Viertes Quartal 2023 Finanzielle Höhepunkte:- Die Einnahmen hätten sich auf 589,6 Millionen US-Dollar belaufen, was einem Anstieg von 26% gegenüber dem Vorjahr entspreche.- Der Non-GAAP-Betriebsgewinn habe sich auf 166,7 Millionen US-Dollar belaufen; die Non-GAAP-Betriebsmarge habe 28% betragen.- "Der Non-GAAP-Reingewinn pro verwässerter Aktie wird um eine angenommene Rückstellung für Einkommenssteuern bereinigt, die auf unserem langfristig prognostizierten Steuersatz von 21% basiert", so die Experten von XTB.- Der operative Cashflow habe sich auf 220,2 Millionen US-Dollar belaufen, der freie Cashflow auf 201,3 Millionen US-Dollar.- Der Umsatz habe 2,13 Milliarden US-Dollar betragen, ein Anstieg von 27% gegenüber dem Vorjahr.- Der Non-GAAP-Betriebsgewinn habe 490,2 Millionen US-Dollar betragen; die Non-GAAP-Betriebsmarge habe bei 23% gelegen.- "Der Non-GAAP-Reingewinn pro verwässerter Aktie wird um eine angenommene Rückstellung für Einkommenssteuern bereinigt, die auf unserem langfristig prognostizierten Steuersatz von 21% basiert", so die Experten von XTB.- Der operative Cashflow habe 660,0 Millionen US-Dollar betragen, der freie Cashflow 597,5 Millionen US-Dollar.Olivier Pomel, CEO von Datadog, habe sich zufrieden über die Leistung des Unternehmens im Jahr 2023 geäußert und habe ein Umsatzwachstum von 27% im Vergleich zum Vorjahr, einen operativen Cashflow von 660 Mio. US-Dollar und einen freien Cashflow von 598 Mio. US-Dollar hervorgehoben. Pomel habe auf die Bereitstellung von mehr als 400 neuen Funktionen und Möglichkeiten verwiesen, um Kunden bei der Cloud-Migration und der digitalen Transformation zu unterstützen. Mit Blick auf das Jahr 2024 freue sich das Unternehmen darauf, weitere Innovationen zu liefern und Kunden in Bereichen wie moderne Observabilität, Cloud-Sicherheit, Softwarebereitstellung und Cloud-Service-Management zu unterstützen.