Tradegate-Aktienkurs Datadog-Aktie:

79,54 EUR -1,00% (09.08.2023, 10:22)



Nasdaq-Aktienkurs Datadog-Aktie:

88,04 USD -17,18% (08.08.2023)



ISIN Datadog-Aktie:

US23804L1035



WKN Datadog-Aktie:

A2PSFR



Ticker-Symbol Datadog-Aktie Nasdaq:

DDOG



Kurzprofil Datadog Inc.:



Datadog Inc. (ISIN: US23804L1035, WKN: A2PSFR, Nasdaq Ticker-Symbol: DDOG) ist eine Überwachungs- und Analyseplattform für Entwickler, IT-Betriebsteams und Geschäftsanwender im Cloud-Zeitalter. Die SaaS-Plattform integriert und automatisiert die Überwachung der Infrastruktur, die Überwachung der Anwendungsleistung und das Protokollmanagement, um eine einheitliche Echtzeitüberwachung des gesamten Technologie-Stacks zu ermöglichen. Datadog wird von Unternehmen jeder Größe und in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, um die digitale Transformation und Cloud-Migration zu ermöglichen, die Zusammenarbeit zwischen Entwicklung, Betrieb und Geschäftsteams zu fördern, die Markteinführungszeit für Anwendungen zu verkürzen oder die Zeit bis zur Problemlösung zu verkürzen. (09.08.2023/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Datadog-Aktienanalyse von Stifel:Die Analysen von Stifel streichen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Datadog Inc. (ISIN: US23804L1035, WKN: A2PSFR, NASDAQ Ticker-Symbol: DDOG).Datadog melde sein bisher geringstes Umsatzwachstum in einem Quartal und das Management hebe einen bedeutenden Rückgang des Nutzungswachstums von Quartal zu Quartal hervor, der im Gegensatz zu den Aussagen der Hyperscaler und anderer Verbrauchernamen in den letzten Monaten stehe. Stifel frage sich, ob innerhalb der installierten Basis nicht etwas Unternehmensspezifisches vor sich gehe. Es sei schwer, sich eine mehrfache Expansion vorzustellen, bis sich das Umsatzwachstum des Unternehmens wieder beschleunigt habe, und das sei wahrscheinlich nicht vor 2024 der Fall. Die Analysten würden nun andere Unternehmen aus dem Infrastrukturbereich bevorzugen.Die Analysen von Stifel stufen die Datadog-Aktie von "buy" auf "hold" zurück. Das Kursziel werde von 115,00 auf 90,00 USD gesenkt. (Analyse vom 08.08.2023)Börsenplätze Datadog-Aktie: