LKW-, Schiffs- und Flugverkehr kann klimaschonend werden

Wasserstofftechnologien sind globaler Milliardenmarkt

Grüne Kryptowährung IMPT ist eine Alternative

Welche Arten Wasserstoff gibt es?

Warum wird Wasserstoff bisher nicht flächendeckend eingesetzt?

CO2-frei und damit klimaneutral

Vielseitig einsetzbarer Energieträger

Hoher Energiegehalt von 33 kWh (Diesel 19 kWh)

Hohe Energieverluste bei Umwandlung von Ökostrom

Gesamtkosten hoch durch Kühlung beim Transport in flüssiger Form

Transportlogistik noch nicht ausreichend aufgebaut

Hohe Produktionskosten im Vergleich zu fossilen Brennstoffen

Abhängig von den Strompreisen

Wie kann Wasserstoff genutzt werden?

Was ist die Nationale Wasserstoffstrategie?

Dort herrschen hervorragende Bedingungen für die Produktion von Strom aus Wind und Sonne und es gibt ausreichend ungenutzte Flächen. Bis 2030 will die Bundesregierung im Rahmen der Strategie eine Elektrolyse-Kapazität von mindestens 10 Gigawatt aufbauen. Nur grüner Wasserstoff soll im Rahmen des Strategiepapiers zum Einsatz kommen, da er wirklich klimafreundlich ist.



Neben der Industrie sind die Bereiche Flug-, Fern-, Schwerlast- und Schiffsverkehr sowie der Wärmesektor mit der Gebäudewärme für die Versorgung mit grünem Wasserstoff geeignet. Obwohl wir hierzulande nicht genügend grünen Strom haben, macht sich Deutschland für den Ausbau der Wasserstofftechnologie stark. Um diese zukünftig im großen Stil exportieren zu können, müssen zunächst im eigenen Land Anlagen aufgebaut werden.



Das Potenzial des Gesamtmarktes ist sehr hoch, so schätzt der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer den Weltmarktanteil für Deutschland auf mehr als ein Sechstel. Es ist also wichtig, dass wir weiter in Forschung und Entwicklung investieren und in diesem wachsenden Wirtschaftszweig Arbeitsplätze schaffen.



Welche Wasserstoff-Aktien gibt es?

Daimler Truck



Hierzulande sind gleich mehrere sehr bekannte Unternehmen im Bereich der Wasserstofftechnologie aktiv. Dazu gehört der Automobilkonzern Daimler, der unter dem eigenen börsennotierten Konzern Daimler Truck seit Ende 2021 wasserstoffbasierte Brennstoffzellen-Lkws für die Mercedes-Marke produziert. In den letzten 30 Tagen legte die Wasserstoff-Aktie von Daimler Truck um 10,94% zu und steht heute bei 28,80 €.







Thyssenkrupp



Für die Wasserstoff-Aktie von Thyssenkrupp ging es im letzten Monat 12,84% rauf. Die Aktie notiert heute bei 5,67 €. Grund für den Kurssprung dürfte die Ankündigung sein, in Duisburg die erste Anlage hierzulande bauen zu wollen, mit der Stahl mithilfe von Wasserstoff hergestellt werden kann.



Die rund 1 Milliarde Euro teure Anlage, welche schon 2030 ein Viertel der Stahlproduktion emissionsfrei gestalten könnte, wird teilweise von der Bundesregierung finanziert. Dafür muss allerdings zunächst der Wasserstoff klimaneutral gewonnen werden.



Schaeffler AG



Auch bei der Wasserstoff-Aktie von Schaeffler AG zeigen die Kurszeichen nach oben. In den letzten 30 Tagen stieg der Kurs um 24,90% auf jetzt 6,40 €. Das Unternehmen stellt unter anderem die Komponenten für die Wasserstoff-Elektrolyse zur Verfügung. Dazu gehören einzellige Stacks, aktive Zellflächen sowie Plattformen für die Forschung und Entwicklung von F&E-Aktivitäten



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Wasserstoff-Aktien erlebten in den letzten 10 Tagen einen großen Zuspruch. Experten vermuten, das könnte auch an der FTX-Pleite liegen, denn die Anleger sind verunsichert und kehren dem Kryptomarkt den Rücken.Aber auch aufgrund der Förderung der Zukunftstechnologie im Rahmen dersind Wasserstoff-Aktien beliebt wie nie. Wasserstoff soll als Ersatz für Erdgas, Öl und Kohle dienen und spielt eineDergilt als Schlüsselelement beim Erreichen der ambitionierten Klimaziele der Bundesregierung. Der Markt steckt voll unerschlossenem Potenzial und bietet enorme Chancen für neues Wachstum und Exportmärkte. Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser hergestellt, indem das Wasser mittels elektrischem Strom aus erneuerbaren Energien in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird.verstärkt den Treibhauseffekt, da sein Ausgangsstoff ein fossiler Brennstoff, genauer gesagt Erdgas, ist. Dieses wird unter dem Einsatz von Hitze in CO2 und Wasserstoff umgewandelt.Wenn grauer Wasserstoff alsbezeichnet wird, dann ist das entstandene CO2 nicht in die Umwelt entlassen worden, sondern wurde gespeichert. Diese Art von Wasserstoff gilt deshalb als CO2-neutral.Bei der thermischen Spaltung von Methan entsteht. Für die CO2-neutrale Produktion müssen aber erneuerbare Energien zum Einsatz kommen und der Kohlenstoff dauerhaft gebunden sein.Es gibt große Hürden bei der Wirtschaftlichkeit von Produktionsanlagen sowie Bedenken bei der Sicherheit während der Prozesse zur Wasserstofferzeugung und -nutzung. Prinzipiell ist es nichts Neues, Wasserstoff zu nutzen.Aber sein breiter Einsatz ist vor dem Hintergrund der Energieeffizienz und des. Vergleicht man die relevanten Werte mit dem elektrolytisch hergestellten Wasserstoff, dann kann deutlich mehr fossile Energie ersetzt werden. Leider sind die Anlagen aber noch nicht so ausgereift, dass die Vorteile an dieser Stelle überwiegen würde.Erneuerbare Energien müssen stärker ausgebaut werden, um erneuerbaren Strom direkt und ohne Verluste beim Umweg über Wasser zu nutzen. Außerdem sind in den letzten Jahren, die in der ursprünglichen Kapazitätsplanung der Regierung noch gar nicht enthalten sind. Dazu gehören die Bereiche Mobilität, Wärme und Elektrizität.kann in verschiedenen Sektoren der Energiewirtschaft als klimafreundliche und zukunftsweisende Alternative eingesetzt werden. Auch wenn, kommt es bei der Umwandlung von Ökostrom derzeit zu hohen Energieverlusten. Der technologisch erreichbare Wirkungsgrad wird laut EnBW voraussichtlich 70% betragen. Das bedeutet, 30% der eingesetzten Energie gehen verloren.Im Energiepark Bad Lauchstädt betreibt die EnBW-Tocher VNG ein Reallabor, das die Wasserstoff-Wertschöpfungskette abbildet. Es geht dabei um den genauen Ablauf,. Dafür wird in zwei Phasen im Reallabor an der Weiterentwicklung und Erprobung der Wasserstofferzeugung, dem Transport sowie der Speicherung gearbeitet.Grüner Wasserstoff wird durchhergestellt, bei der Wasser mithilfe von Strom aus erneuerbaren Energien in seine Bestandteileundaufgespalten wird. Das Elektrolyse-Verfahren lässt sich auch zur indirekten Speicherung von Strom einsetzen, indem es zurverwendet wird. Kommt es zu saisonalen Schwankungen, kann überschüssiger Strom mittels Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt werden.Anschließend wird er in Kavernenspeichern gelagert und bei erhöhter Nachfrage in einer Brennstoffzelle mit Sauerstoff verbunden. Durch diesen Prozess entsteht sehr vielKavernenspeicher sind künstlich angelegte oder natürlich durch Auswaschung entstandene. Sie haben einen Durchmesser von bis zu 100 Metern und Höhen von bis zu 500 Metern. Als sogenannte Untergrundspeicher dienen sie zur Speicherung von großen Mengen Wasserstoff.Vor allem die Industrie, konkret die Chemie- und die Stahlindustrie, haben einen hohen Bedarf an grünem Wasserstoff. Für diese Branchen gibt es auf absehbare Zeit keine einfacheren, klimaneutraleren Alternativen. Außerdem lässt sich der Transport zu den Betrieben verhältnismäßig einfach organisieren.Leider kannund arbeitet daher im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie mit Süd- und Westafrika sowie Australien zusammen.