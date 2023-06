Restaurantbetreiber und Investoren müssten sich, gehe es nach den heute von Darden Restaurants vorgelegten Quartalszahlen, mittelfristig auf ein schwächeres Wachstum einstellen.



Angesichts der hohen Krisenresistenz des Geschäftsmodelles und volkswirtschaftlicher bekannter Effekte wie des Trading-Down bleiben insbesondere die Empfehlungen von "Der Aktionär", Darden Restaurants und McDonald's, vor allem für konservative Anleger attraktive Basisinvestments, die bei Pullbacks und Korrekturen eingesammelt werden sollten, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.06.2023)



Kurzprofil Darden Restaurants Inc.:



Darden Restaurants Inc. (ISIN: US2371941053, WKN: 895738, Ticker-Symbol: DDN, NYSE-Symbol: DRI) ist eine führende Restaurantkette in den USA. Das Unternehmen betreibt die Restaurantketten Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Bahama Breeze, Cheddar's Scratch Kitchen, Seasons 52, The Capital Grille, Eddie V's und das Yard House. Insgesamt unterstehen Darden mehr als 1.700 Restaurants in Nordamerika. (22.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Darden Restaurants-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Darden Restaurants Inc. (ISIN: US2371941053, WKN: 895738, Ticker-Symbol: DDN, NYSE-Symbol: DRI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schnellrestaurantbetreiber Darden Restaurants habe sich heute mit Quartalszahlen zu Wort gemeldet. Die würden den Markt zur Stunde nicht zu überzeugen wissen, denn die Wachstumsprognose sei vergleichsweise schwach ausgefallen. Rücke das jetzt auch die Papiere von McDonald's Yum! Brands und anderen Branchenwerten in ein schlechtes Licht?Restaurantbetreiber seien im vergangenen Jahr einer der wenigen Lichtblicke an den Märkten gewesen. Dieser Schwung habe bislang mit in das neue Jahr genommen werden können: Aktien wie die "Der Aktionär"-Empfehlungen McDonald's (+74 Prozent) und Darden Restaurants (+68 Prozent) oder auch die in den vergangenen Jahren besonders wachstumsstarke Kette Chipotle Mexican Grill würden auf oder in unmittelbarer Reichweite zu ihren bisherigen Allzeithochs notieren.Von Kaufkraftverlusten ihrer Kundschaft seien McDonald's & Co bislang verschont geblieben, während die Besucherzahlen inzwischen deutlich über Vorkrisenniveau geklettert seien. Das habe für anhaltendes Kaufinteresse auch in den Anteilsscheinen gesorgt.Die heute von Darden Restaurants präsentierten Zahlen würden allerdings die Frage aufwerfen, ob die Branche den Kurs der vergangenen zwei Jahre halten könne. Zwar habe das Unternehmen, unter dessen Dach über 1.800 Restaurants, organisiert in neun verschiedenen Marken, betrieben würden, Vierteljahreszahlen über den Erwartungen der Analysten präsentieren können. So seien etwa die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 6,4 Prozent auf 2,8 Mrd. Dollar geklettert.Allerdings habe der Ausblick auf das Gesamtjahr nicht zu überzeugen gewusst: Darden Restaurants sehe bei den sog. Same-restaurant sales, also den flächenbereinigten Umsätzen, ein Wachstum von gerade mal 2,5 bis 3,5 Prozent. Das liege sowohl unterhalb der aktuellen Inflationsrate als auch der vom Management geschätzten (drei bis vier Prozent) und spreche kaum für ein weiteres organisches Wachstum. Für dieses würden die geplanten 50 Neueröffnungen sorgen müssen.In wirtschaftlichen Schwächephasen würden sich Konsumenten für als gleichwertig empfundene, aber günstigere Produkte (Trading-Down) entscheiden. Profiteure (zumindest insofern, als dass sich die Geschäfte stabiler als die der Konkurrenz entwickeln würden) der anhaltend hohen Inflationsraten dürften also auch in den kommenden Monaten vor allem die preisgünstigeren Fastfood-Ketten sein.Die Kursreaktionen würden gemischt ausfallen: Während Darden Restaurants zur Stunde knapp vier Prozent falle, würden McDonald's, Yum! Brands (Burger King) und Chipotle kaum verändert notieren.Zu meckern hätten Investoren von Fast-Food-Ketten ohnehin wenig. Mit dem steilen Kurswachstum von Tech-Unternehmen könnten McDonald's und Konkurrenten (mit Ausnahme von Chipotle) zwar nicht mithalten. Den Gesamtmarkt allerdings habe man deutlich outperformen können, vor allem wenn man die Dividende in Rechnung stelle.Hier würden weder McDonald's (akt. Dividendenrendite: 2,1 Prozent) noch Darden Restaurants (3,2 Prozent) geizen. Wenngleich die heute vorgelegten Quartalszahlen zwar für eine deutliche Verlangsamung des Branchenwachstums sprächen, dürften sich Restaurantaktien auch in Zukunft überdurchschnittlich stark entwickeln und vor allem die Bedürfnisse langfristig planender Dividendenanleger erfüllen.