ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext Paris-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (07.11.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) weiterhin zu kaufen.In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 habe Danone einen konsolidierten Umsatz von EUR 20,7 Mrd. erwirtschaftet, was einem Anstieg um 8,1% auf vergleichbarer Basis entspreche. Wie längst in der gesamten Branche üblich, sei ein wesentlicher Teil der Umsatzanstiege auf Preiserhöhungen zurückzuführen. Diese seien notwendig, um der Kosteninflation entgegenzuwirken. Im abgelaufenen Quartal habe Danone jedoch sogar einen Rückgang im abgesetzten Volumen verbuchen müssen. Das Umsatzwachstum in Q3 resultiere daher allein aus Preiserhöhungen von 10,9%. Schwach hätten sich allen voran Europa und das EDP-Segment (Essential Dairy & Plant-based) präsentiert. Das Wachstum von 12,2%, inklusive Volumenanstieg von 3,3%, im margenstarken Special Nutrition Segment stimme jedoch optimistisch.Der Konzern habe zudem jüngst vermeldet, den Prozess zur Veräußerung des EDP-Geschäfts in Russland eingeleitet zu haben. Die Sparte habe bislang rund 5% zum Gesamtumsatz des Konzerns beigetragen. Die Suche nach einem Käufer laufe, wobei die Veräußerung in einer Abschreibung in der Höhe von rund USD 1 Mrd. resultieren würde.Ausblick: im Konzern rechne man mit einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von 7% bis 8% im Jahr 2022, gegenüber einer früheren Prognose von 5% bis 6%. Damit sei der Ausblick abermals angehoben worden.Die drei Segmente Water, Specialized Nutrition und Essential Dairy & Plant-based würden höchst unterschiedliche Margen aufweisen. Die Wassersparte stelle sich dabei am wenigsten profitabel dar. Allerdings habe sich deren Anteil am Gesamtumsatz seit dem Jahr 2007 beinahe halbiert - zugunsten der deutlich margenträchtigeren Specialized Nutrition.Danone sei bereits seit Jahren von niedrigen Wachstumsraten geprägt. Für ein klassisches Value-Unternehmen sei dies jedoch nicht allzu ungewöhnlich. In Ermangelung weiterer Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten schütte Danone dementsprechend seit gut einem Jahrzehnt das meiste seiner Gewinne an die Aktionärsschaft aus. Die Dividendenrendite liege mit rund 4% auf einem attraktiven Level.Bewertungsseitig handle die Aktie derzeit 22% unter ihrem 5-Jahres-Durchschnitt. Während Danone im historischen Vergleich zum breiten Markt in der Regel mit einem Discount von 6% gehandelt habe, notiere die Aktie aktuell 17% unter dem breiten Markt. Bewertungstechnisch sei Danone daher als günstig einzustufen, wobei der Analyst in Anbetracht der niedrigeren Wachstumsraten einen Bewertungsabschlag gegenüber dem breiten Markt auch als gerechtfertigt ansehe.In seiner mehr als 100-jährigen Geschichte habe das Unternehmen schon die eine oder andere Krise zu meistern verstanden. Schleifer habe keine Zweifel daran, dass dies auch im aktuell schwierigen Umfeld der Fall sein werde. Danone möge vielleicht nicht mehr die spannendste Wachstumsstory haben. In schwierigen Zeiten seien es jedoch nicht die Modetitel oder die Growth-Highfligher, die sich behaupten würden, sondern vielmehr die defensiven, unspektakulären und auf den ersten Blick oft weniger spannend erscheinenden Titel. Die Suche nach Käufern halte zwar an, mit der drastischen Reduktion des Russlandexposures sollten aber vermehrt Unklarheiten beseitigt werden.Beständigkeit und Qualität hätten normalerweise aber ihren Preis. Im Falle von Danone gebe es derzeit jedoch ein solides Unternehmen zu einem attraktiven Kursniveau.Manuel Schleifer, Analyst der RBI, behält daher sowohl das Kursziel als auch seine Kauf-Empfehlung bei. Die Marke von EUR 63,00 ergebe sich mittels eines Multiple-Ansatzes, welcher basierend auf Bewertungskennzahlen wie KGV- und EV/EBIT auch den aktuellen Bewertungsdiscount zum Sektor für Konsumgüter und dem Gesamtmarkt berücksichtige. (Analyse vom 07.11.2022)