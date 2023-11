Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (02.11.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), senkt das Kursziel für die Aktie der Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) auf EUR 60,00.Im dritten Quartal habe Danone einen Umsatz von EUR 6,9 Mrd. erwirtschaftet, was einem Wachstum von 6,2% (vs. erwarteten 4,7%) entspreche. Die rückläufigen Absätze hätten dabei von teils deutlichen Preiserhöhungen mehr als ausgeglichen werden können. Besonders umsatzstark habe sich die Sparte Waters mit +7,0% präsentiert, doch auch das Segment Specialized Nutrition habe mit +5,7%, und somit dem geringsten Zuwachs aller drei Sparten, ein respektables Wachstum verzeichnet. Im Mittelfeld habe auch das Segment Essential Dairy & Plant-based mit +6,3% überzeugt, welches nach der Überarbeitung des Portfolios erste positive Auswirkungen in Europa zeige.Ausgehend von den erfreulichen Umsatzzahlen habe der Lebensmittelkonzern seine Jahresprognose angehoben. So erwarte man nun ein Umsatzplus zwischen 6% und 7%, nachdem zuvor ein Wachstum in der Spanne von 4% bis 6% prognostiziert worden sei.Essen und trinken würden die Menschen immer, auch in einer Rezession. In Phasen hoher Inflation würden Konsument:innen jedoch dazu tendieren, Produkte mit niedriger Markentreue durch günstigere Substitute wie Eigenmarken von Supermärkten zu ersetzen. Danone decke weitgehend das höherpreisige Segment ab, produziere jedoch auch für Handelsmarken und biete seine eigenen Produkte zunehmend auch in kleineren Größen (sogenannte Einstiegsprodukte) zu verhältnismäßig niedrigeren Preisen an.Die drei Segmente - Water, Specialized Nutrition und Essential Dairy & Plant-based - würden höchst unterschiedliche Margen aufweisen. Die Wassersparte stelle sich dabei am wenigsten profitabel dar. Allerdings habe sich deren Anteil am Gesamtumsatz seit dem Jahr 2007 beinahe halbiert - zugunsten der deutlich margenträchtigeren Specialized Nutrition.Danone sei seit Jahren von niedrigen Wachstumsraten geprägt. Für ein klassisches Value-Unternehmen sei dies jedoch nicht allzu ungewöhnlich. In Ermangelung weiterer Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten schütte Danone dementsprechend seit gut einem Jahrzehnt das meiste seiner Gewinne an die Aktionärsschaft aus. Die Dividendenrendite liege mit rund 3,7% auf einem grundsätzlich interessanten Level, welches aber in Anbetracht des hohen Renditeniveaus am Markt für risikolose Staatsanleihen deutlich an Attraktivität verloren habe.Bewertungsseitig handle die Aktie derzeit 16% unter ihrem 10-Jahres-Durchschnitt. Während Danone im historischen Vergleich zum breiten Markt in der Regel mit einer Prämie von 2% gehandelt habe, notiere die Aktie aktuell 12% darunter. Bewertungstechnisch sei Danone daher als günstig einzustufen.Die abnehmende Dynamik der Kosteninflation sollte die Absatzrückgänge von Danone künftig einbremsen. Bislang sei der Konzern aber ohnehin gut in der Lage den Motor des Umsatzwachstums dank Preissteigerungen am Laufen zu halten gewesen. Mit anderen Worten: Die Preissensitivität stelle für Danone keine wirkliche Herausforderung dar. Dies liege auch daran, dass das Produktportfolio gut auf aktuelle Trends in der Nahrungsmittelbranche eingestellt sei (pflanzenbasierte Milchalternativen, Produkte mit niedrigem Zuckergehalt, etc.).Es sei kein Geheimnis, dass die Franzosen im Hinblick auf Wachstumsraten und Profitabilität ihrer Peer Group hinterherhinken würden. Dafür handle Danone auch zu vergleichsweise günstigen Multiples. In Wahrheit baue Danone aber bereits seit Jahren an Bewertung ab und könne gar als sogenannte Value Trap betrachtet werden. Da Modelle aus diesem Grund den inneren Wert des Unternehmens zumeist überschätzen würden, würden sich die Analysten der RBI am unteren Ende der Preisspanne positionieren.Dem Rechnung tragend, stuft Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die Danone-Aktie auf "halten" und reduziert das Kursziel auf EUR 60,00. Letzteres ergebe sich mittels eines Multiple-Ansatzes, welcher basierend auf Bewertungskennzahlen wie dem KGV auch den aktuellen Bewertungsdiscount zum Sektor für Konsumgüter und dem Gesamtmarkt berücksichtige. (Analyse vom 02.11.2023)