Danone (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) vermochte es im abgelaufenen GJ 2022 sowohl beim Umsatz als auch Gewinn die Erwartungen zu erfüllen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) (-4,4%) habe gestern ihr Zahlenwerk zum Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht, welches zwar in puncto Umsatz und Gewinn leicht über den Analystenschätzungen angesiedelt gewesen sei, mit dem Ausblick für das laufende Jahr allerdings enttäuscht habe. Während der Umsatz organisch im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen solle, werde laut Management das währungsbereinigte EBIT bestenfalls stabil bleiben, im Worst-Case-Szenario würde sich dieses allerdings im hohen einstelligen Prozentbereich verschlechtern. Des Weiteren plane man, das schwächelnde Tochterunternehmen Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) noch in diesem Jahr vollständig zu dekonsolidieren, wobei die Dialysetochter in eine normale Aktiengesellschaft umgewandelt werden solle. Die Aktien von FMC hätten nach Verkündung um satte 7,3% zugelegt.Die Aktien des US-Halbleiterherstellers Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) (-2,3%) seien unter Druck gekommen, nachdem der Konzern eine Dividendenkürzung um 66% bekannt gegeben sowie den pessimistischen Ausblick aus dem Vormonat bekräftigt habe.