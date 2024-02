Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Danone-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Danone-Aktie:

60,21 EUR -0,50% (28.02.2024, 13:43)



Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

60,23 EUR -0,58% (28.02.2024, 13:39)



ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext Paris-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (28.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Lebensmittelkonzern habe im abgelaufenen Quartal einen Quartalsumsatz von EUR 6,7 Mrd. erzielt, was einem Wachstum zum Vorjahreszeitraum von 5,1% auf vergleichbarer Basis entspreche. Analyst:innen hätten einen etwas geringeren Zuwachs von 5,0% prognostiziert. Einmal mehr habe sich das Umsatzwachstum zu einem großen Teil aus den durchschnittlichen Preiserhöhungen von 4,3% zusammengesetzt, während im vergangenen Quartal jedoch auch ein Absatzanstieg von 0,8% habe verzeichnet werden können.Auf Segmentebene habe sich die Sparte "Waters" mit einem Zuwachs von 8,5% besonders stark gezeigt. Doch auch die Bereiche "Essential Dairy & Plant-based (EDP)" sowie "Specialized Nutrition" hätten mit 4,5% bzw. 4,7% zugelegt. Im gesamten Geschäftsjahr 2023 habe das Unternehmen einen Gewinnrückgang von 8,1% auf EUR 881 Mio. verzeichnet. Somit ergebe sich ein Gewinn pro Aktie von EUR 3,54, der über den Erwartungen angesiedelt sei.Danone erwarte für das Geschäftsjahr 2024 ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 3% bis 5%. Für die Anlegerschaft seien das eher trübe Aussichten. Schließlich deute dies auf eine Rückkehr zum historisch niedrigen Wachstumspfad hin. Im Rahmen der jährlichen Aktionärsversammlung werde eine Dividende pro Aktie von EUR 2,10 vorgeschlagen werden. Dies würde einem Anstieg zum Vorjahr von 5,0% entsprechen. Der Ex-Tag falle auf den 3. Mai 2024.Essen und trinken würden die Menschen immer, auch in einer Rezession. In Phasen hoher Inflation würden Konsument:innen jedoch dazu tendieren, Produkte mit niedriger Markentreue durch günstigere Substitute wie Eigenmarken von Supermärkten zu ersetzen. Danone decke weitgehend das höherpreisige Segment ab, produziere jedoch auch für Handelsmarken und biete seine eigenen Produkte zunehmend in kleineren Größen (sogenannte Einstiegsprodukte) zu verhältnismäßig niedrigeren Preisen an.Die drei Segmente "Water", "Specialized Nutrition" und "Essential Dairy & Plant-based" würden höchst unterschiedliche Margen aufweisen. Die Wassersparte stelle sich dabei am wenigsten profitabel dar. Allerdings habe sich deren Anteil am Gesamtumsatz seit dem Jahr 2007 beinahe halbiert - zugunsten der deutlich margenträchtigeren Specialized Nutrition.Bewertungsseitig handle die Aktie derzeit -9% unter ihrem 10-Jahres-Durchschnitt. Während Danone im historischen Vergleich zum breiten Markt in der Regel mit einer Prämie von 1% gehandelt habe, notiere die Aktie aktuell 15% darunter. Bewertungstechnisch sei Danone daher weiterhin als günstig einzustufen.Im Vergleich zum Vorquartal bleibe die Einschätzung der Analysten der RBI unverändert. Bislang sei der Konzern gut in der Lage den Motor des Umsatzwachstums dank Preissteigerungen am Laufen zu halten gewesen. Mit den weiter anhaltenden disinflationären Tendenzen sollte Danone jedoch auch wieder nachhaltig zum Volumenwachstum zurückkehren. Im Gesamten aber sollte Danone am langfristigen Wachstumspfad bleiben - und der sei nach wie vor nicht wirklich überzeugend.Die Aktie habe sich zuletzt jedoch prächtig entwickelt und handle nur marginal unter dem Kursziel von RBI. Die Bewertungskennzahlen würden für gewöhnlich auch weiteres Aufwärtspotenzial signalisieren. In Anbetracht des Umstandes, dass die Franzosen bei den Wachstumsraten und der Profitabilität ihrer Peer Group hinterherhinken würden, sei ein Bewertungsabschlag jedoch durchaus angebracht.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, hält daher an seiner Einschätzung zu Danone fest und belässt sowohl seine "halten"-Empfehlung als auch das Kursziel von EUR 60 aufrecht. Letzteres ergebe sich mittels eines Multiple-Ansatzes, welcher basierend auf Bewertungskennzahlen wie dem KGV auch den aktuellen Bewertungsdiscount zum Sektor für Konsumgüter und dem Gesamtmarkt berücksichtige. (Analyse vom 28.02.2024)