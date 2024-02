Börsenplätze Danone-Aktie:



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (23.02.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) unter die Lupe.Danone habe gestern Morgen seine Zahlen für das vierte Quartal sowie für das gesamte Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Dabei habe der Lebensmittelkonzern einen Quartalsumsatz von EUR 6,7 Mrd. erzielt, was einem Wachstum zum Vorjahreszeitraum von 5,1% auf vergleichbarer Basis entspreche. Analyst:innen hätten einen etwas geringeren Zuwachs von 5,0% prognostiziert.Einmal mehr habe sich das Umsatzwachstum zu einem großen Teil aus den durchschnittlichen Preiserhöhungen von 4,3% zusammengesetzt, während im vergangenen Quartal jedoch auch ein Absatzanstieg von 0,8% habe verzeichnet werden können. Auf Segmentebene habe sich die Sparte "Waters" mit einem Zuwachs von 8,5% besonders stark gezeigt. Doch auch die Bereiche "Essential Dairy & Plant-based (EDP)" sowie "Specialized Nutrition" hätten mit 4,5% bzw. 4,7% zugelegt.Im gesamten Geschäftsjahr 2023 habe das Unternehmen einen Gewinnrückgang von 8,1% auf EUR 881 Mio. verzeichnet. Somit ergebe sich ein Gewinn pro Aktie von EUR 3,54, der über den Erwartungen angesiedelt sei.Des Weiteren solle im Rahmen der jährlichen Aktionärsversammlung eine Dividende pro Aktie von EUR 2,10 vorgeschlagen werden. Dies würde einem Anstieg zum Vorjahr von 5,0% entsprechen.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zu Danone lautete "halten", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity