Börsenplätze Danone-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:

54,50 EUR -0,87% (27.07.2022, 13:45)



Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

54,59 EUR -0,71% (27.07.2022, 13:53)



ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (27.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) unter die Lupe.Die Kombination aus starker Nachfrage nach Babynahrung und Preiserhöhungen habe dem Konzern ein sattes Umsatzplus beschert. Die Gewinne könnten hingegen nicht mithalten.In der ersten Jahreshälfte habe Danone einen konsolidierten Umsatz von EUR 13,3 Mrd. erwirtschaftet, was einem Zuwachs von 7,4% auf vergleichbarer Basis entspreche. Damit habe der Konzern die Analystenerwartungen übertroffen. Wie längst in der gesamten Branche üblich sei ein wesentlicher Teil der Umsatzanstiege auf Preiserhöhungen zurückzuführen. Diese seien notwendig, um der Kosteninflation entgegenzuwirken. Im Fall von Danone sei es aber tatsächlich auch die starke Nachfrage, welche das Umsatzwachstum zusätzlich angetrieben habe.Einen Höhepunkt im Zahlenwerk stelle der Umsatzanstieg von 11,4% im Bereich Ernährung, der Säuglingsmilchnahrung und medizinische Ernährung umfasse, dar. Allein am chinesischen Schlüsselmarkt habe die Säuglingsmilchnahrung ein Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich verzeichnet. In Nordamerika habe Danone außerdem die Exporte von Neocate-Spezialnahrung und Aptamil-Babynahrung gesteigert, um den dortigen Engpässen entgegenzuwirken.Der Nettogewinn sei jedoch im Vergleich zur Vorperiode um 31% auf EUR 737 Mio. gesunken.Die letzte Empfehlung zu Danone lautete "Kauf", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity