Börsenplätze Danone-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Danone-Aktie:

60,96 EUR +1,38% (26.04.2023, 10:39)



Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

60,97 EUR +0,88% (26.04.2023, 10:31)



ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext Paris-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (26.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) unter die Lupe.Der französische Nahrungsmittelkonzern habe heute Morgen sein Zahlenwerk für das erste Quartal des Jahres 2023 veröffentlicht. Traditionell würden zu diesem Anlass nur Umsatzzahlen ausgewiesen.Im ersten Quartal habe Danone einen konsolidierten Umsatz von EUR 6,96 Mrd. erwirtschaftet, was einem Zuwachs von 11,6% auf berichteter Basis entspreche. Damit habe der Konzern die Analystenerwartungen um ca. 4% übertroffen. Wie längst in der gesamten Branche üblich, sei ein wesentlicher Teil der Umsatzanstiege auf Preiserhöhungen zurückzuführen. Bei Danone seien die Preise im Schnitt um 10,3% angehoben worden. Dies sei notwendig, um der Kosteninflation entgegenzuwirken. Im Fall von Danone sei es aber ebenso die starke Nachfrage, welche das Umsatzwachstum zusätzlich angetrieben habe. Die Region rund um China, Japan, Australien und Neuseeland habe relativ gesehen am stärksten zulegen können.Einen Höhepunkt im Zahlenwerk würden die stabilen zweistelligen Umsatzanstiege quer durch die drei Hauptsegmente Milch- und Pflanzenprodukte, spezialisierte Ernährung und Wasser darstellen. In China habe der Bereich Säuglingsnahrung einen starken Jahresauftakt erlebt, der durch höhere Liefermengen angekurbelt worden sei, während die Produkte im Bereich spezialisierte Ernährung für Erwachsene und Pädiatrie jeweils deutlich zweistellig gewachsen seien.Ausblick: Die guten Zahlen zum Jahresauftakt würden das Management veranlassen, die Prognose zu präzisieren: Der weltgrößte Joghurthersteller rechne nun mit einem organischen Umsatzwachstum zwischen +4 und +6% im Jahr 2023, gegenüber einer früheren Prognose von +3 bis +5%. Eine moderate Verbesserung der wiederkehrenden operativen Marge werde ebenso in Aussicht gestellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity