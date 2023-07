Tradegate-Aktienkurs Danone-Aktie:

56,11 EUR -0,57% (31.07.2023, 12:45)



Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

56,17 EUR -0,46% (31.07.2023, 13:09)



ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext Paris-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (31.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF).Per Dekret sei die russische Tochter jüngst unter staatliche Kontrolle gestellt worden und unterliege fortan der Führung eines Oligarchen aus dem Dunstkreis des Kremls. Der Konzern werde die Abschreibung dank eines ansonst robusten Geschäftsmodells verkraften.Mit der per Präsidentendekret gesicherten Kontrolle über die russische Tochterfirma Danones würden die Franzosen streng genommen zwar rechtlich Eigentümer bleiben, EUR 200 Mio. würden dennoch abgeschrieben. Damit sei das Russlandthema um ein Kapitel reicher, an der Investmentstory des Unternehmens ändere dies jedoch relativ wenig.Es sei kein Geheimnis, dass die Franzosen im Hinblick auf Wachstumsraten und Profitabilität ihrer Peer Group hinterherhinken würden. Dafür handle Danone auch zu vergleichsweise günstigen Multiples. Im Detail würden diese nach den jüngeren Kursabgaben wieder derartig attraktiv erscheinen, dass diese das mittel- bis langfristige Ertragspotenzial deutlich erhöhen würden. In Erwartung einer weiterhin an Dynamik verlierenden Inflation sollte auch der Druck auf die abgesetzten Volumina in Europa in den kommenden Monaten abnehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Danone-Aktie: