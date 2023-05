Tradegate-Aktienkurs Danone-Aktie:

Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (02.05.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF).In seiner mehr als 100-jährigen Geschichte habe das Unternehmen schon die eine oder andere Krise zu meistern verstanden. Der Analyst habe keine Zweifel daran, dass dies auch im aktuell schwierigen Umfeld der Fall sein werde. Danone möge vielleicht nicht mehr die spannendste Wachstumsstory haben. In schwierigen Zeiten seien es jedoch nicht die Modetitel oder die Growth-Highfligher, die sich behaupten würden, sondern vielmehr die defensiven, unspektakulären und auf den ersten Blick oft weniger spannend erscheinenden Titel. Dies komme auch mit einer bisherigen Jahresperformance von knapp 22% zum Ausdruck, wodurch sich der Analyst langsam aber sicher seinem Kursziel annähere.Der Bewertungsdiscount habe sich zuletzt wie von dem Analysten erwartet deutlich verringert, und dennoch wirke die Aktie weiterhin attraktiv. Hier solle jedoch darauf verwiesen werden, dass Danone den Ruf einer sogenannten Value Trap innehabe - die Aktie erscheine daher nur als vermeintlich günstig. Der Analyst sehe es aus diesem Grund als wenig wahrscheinlich an, dass die Bewertungslücke zum breiten Markt zur Gänze geschlossen werden könne. Mit anderen Worten: die Aktie präsentiere sich auf dem Papier weiterhin attraktiv, das Performancepotenzial dürfte aber vorerst ausgereizt sein.Dem Rechnung tragend belässt Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zwar das Kursziel von EUR 63,00 aufrecht, stuft die Danone-Aktie in Anbetracht der jüngsten Zugewinne jedoch auf "halten". Die Marke von EUR 63,00 ergebe sich mittels eines Multiple-Ansatzes, welcher basierend auf Bewertungskennzahlen wie dem KGV auch den aktuellen Bewertungsdiscount zum Sektor für Konsumgüter und dem Gesamtmarkt berücksichtige. (Analyse vom 02.05.2023)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Danone-Aktie: