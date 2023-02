Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (27.02.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) weiterhin zu kaufen.Im Jahr 2022 habe Danone einen konsolidierten Umsatz von EUR 27,7 Mrd. erwirtschaftet, was einem Anstieg um 7,8% auf vergleichbarer Basis entspreche. Wie längst in der gesamten Branche üblich, sei ein wesentlicher Teil der Umsatzanstiege auf Preiserhöhungen zurückzuführen. Diese seien notwendig, um der Kosteninflation entgegenzuwirken. Obwohl es sich mit +8,7% um die höchste Preisanhebung seit 1980 handle, sei diese jedoch geringer ausgefallen als bei der Konkurrenz, was auch in einem vergleichsweise geringerem Rückgang beim abgesetzten Volumen zum Ausdruck komme. Unterm Strich sei man in der Lage gewesen, zwei Drittel der Kosteninflation auf die Kundschaft abzuwälzen. Der adjustierte Gewinn pro Aktie sei um 3,6% auf EUR 3,43 gestiegen.Um konkurrenzfähig bleiben zu können, würden die Preise in diesem Jahr weiter erhöht. Des Weiteren werde ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 3% bis 5% angestrebt sowie eine nicht näher bezifferte Margenverbesserung.Die drei Segmente Water, Specialized Nutrition und Essential Dairy & Plant-based würden höchst unterschiedliche Margen aufweisen. Die Wassersparte stelle sich dabei am wenigsten profitabel dar. Allerdings habe sich deren Anteil am Gesamtumsatz seit dem Jahr 2007 beinahe halbiert - zugunsten der deutlich margenträchtigeren Specialized Nutrition.Danone sei bereits seit Jahren von niedrigen Wachstumsraten geprägt. Für ein klassisches Value-Unternehmen sei dies jedoch nicht allzu ungewöhnlich. In Ermangelung weiterer Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten schütte Danone dementsprechend seit gut einem Jahrzehnt das meiste seiner Gewinne an die Aktionärsschaft aus. Die Dividendenrendite liege mit rund 4% auf einem attraktiven Level. Im Detail werde der Vorstand bei der jährlichen Hauptversammlung am 27. April eine Dividende von EUR 2,00 vorschlagen. Dies entspreche einem Anstieg von +3,1% zur Vorperiode. Der Ex-Tag falle auf den 9. Mai 2023.Die Aktie könne als sogenannte Low Beta Aktie bezeichnet werden. Das Beta einer Aktie gebe die Sensitivität gegenüber allgemeinen Marktbewegungen an. Werte im Bereich von 1 würden implizieren, dass sich die Aktie mehr oder weniger im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt bewege. Auf die letzten fünf Jahre weise Danone ein Beta von 0,42 auf. Sprich: Steige der Gesamtmarkt um 1%, steige Danone um 0,42%. Sinke der Markt um 1%, gebe Danone um 0,42% nach. Der defensive Charakter spiele dabei vor allem in turbulenten Marktphasen seine Stärken aus. In Bullenmärkten resultiere dieser jedoch in einer unterdurchschnittlichen Performance.In seiner mehr als 100-jährigen Geschichte habe das Unternehmen schon die eine oder andere Krise zu meistern verstanden. Die Analysten der RBI hätten keine Zweifel daran, dass dies auch im aktuell schwierigen Umfeld der Fall sein werde. Danone möge vielleicht nicht mehr die spannendste Wachstumsstory haben. In schwierigen Zeiten seien es jedoch nicht die Modetitel oder die Growth-Highfligher, die sich behaupten würden, sondern vielmehr die defensiven, unspektakulären und auf den ersten Blick oft weniger spannend erscheinenden Titel.Das Schwert sei jedoch zweischneidig. Sprich: Sollte der breite Aktienmarkt wieder Fahrt aufnehmen, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Danone und weitere Vertreter aus dem Sektor des Basiskonsums hinterherhinken würden. Was abseits dieser relativen Betrachtung aber trotzdem für die Franzosen spreche, sei die Bewertung. Danone stellt gemessen am Gewinn den mit Abstand günstigsten Vertreter aus unserem Universum des defensiven Konsums dar, so die Analysten der RBI. Dies gelte im Übrigen auch für andere Kennzahlen. Der Bewertungsdiscount sei jedoch mit Vorsicht zu genießen. Schließlich halte dieser bereits seit langer Zeit an, sodass Danone als sogenannte Value Trap bezeichnet werden könne. Sprich: Eine Aktie, welche vermeintlich günstig erscheine, deren Bewertung sich aber weiter verschlechtere bzw. nicht markant erhole. Was in dem Fall aber trotzdem stark für Danone spreche ist, dass KGV & Co. mittlerweile selbst zur eigenen Historie deutlich attraktiver erscheinen, so die Analysten der RBI.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, behält daher sowohl das Kursziel von 63,00 EUR als auch seine Kauf-Empfehlung für die Aktie von Danone bei. Die Marke von EUR 63,00 ergebe sich mittels eines Multiple-Ansatzes, welcher basierend auf Bewertungskennzahlen wie dem KGV auch den aktuellen Bewertungsdiscount zum Sektor für Konsumgüter und dem Gesamtmarkt berücksichtige. (Analyse vom 27.02.2023)