Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (26.07.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, Euronext Paris-Symbol: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) unter die Lupe.Der französische Lebensmittelkonzern habe heute Morgen seine Zahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht. Im zweiten Quartal habe Danone einen Konzernumsatz von EUR 7,24 Mrd. erwirtschaftet, was einem Wachstum von 2,4% auf berichteter Basis entspreche. Damit liege der Konzern marginal über den Erwartungen der Analysten. Wie in der gesamten Branche seit längerem üblich, sei ein wesentlicher Teil der Umsatzsteigerung auf Preiserhöhungen zurückzuführen. Bei Danone seien die Preise um durchschnittlich 8,7% (Vorjahr: 10,3%) angehoben worden. Dies sei notwendig, um die Kosteninflation auszugleichen. Im Fall von Danone habe sich jedoch die Nachfrage abgeschwächt, was das Umsatzwachstum gebremst habe. Die Regionen Europa sowie Nord- und Lateinamerika hätten relativ gesehen Absatzeinbußen hinnehmen müssen. Hier sei vor allem an der Preisschraube gedreht worden. China, Nordasien und Ozeanien hingegen hätten im zweiten Quartal mengenmäßig um 8,8% zulegen können.Auf der Profitabilitätsseite habe Danone jedoch für klarere Verhältnisse sorgen können: Der bereinigte operative Gewinn habe in den ersten sechs Monaten um knapp 8% auf EUR 1,7 Mrd. zugelegt. Die dazugehörige Marge habe sich um 10 Basispunkte auf 12,2% verbessert. Unter dem Strich sei ein Nettogewinn von knapp EUR 1,1 Mrd. hängen geblieben, nach EUR 774 Mio. ein Jahr zuvor.Ausblick: Für das Gesamtjahr strebe Danone ein vergleichbares Umsatzwachstum am oberen Ende der Spanne von 4 bis 6% an, da sich die Absatzmengen im Jahresverlauf verbessern dürften. Analyst:innen hätten ein Plus von 5,9% auf ihren Zetteln. Die bereinigte operative Marge solle sich weiter leicht erholen. Konzernchef Antoine de Saint-Affrique habe zudem Abschreibungen in Höhe von EUR 200 Mio. auf das Geschäft mit Milch- und Pflanzenprodukten in Russland angekündigt. Das russische Danone-Geschäft sei vor kurzem unter staatliche Verwaltung gestellt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Danone-Aktie: