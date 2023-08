NYSE-Aktienkurs Danaher-Aktie:

Kurzprofil Danaher Corp.:



Die Danaher Corporation (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE-Symbol: DHR) ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen und Hersteller elektronischer Testsysteme. Die Gesellschaft entwickelt, fertigt und vermarktet Produkte für den Einsatz in den Bereichen Industrie, Medizin und Handel. Das Unternehmen hält Produktionsstätten sowie Einrichtungen zur Forschung und Entwicklung auf der ganzen Welt. Im Juli 2016 spaltete Danaher die Segmente Test- und Messgeräte sowie Industrietechnologie ab; seither agieren die Bereiche als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Fortive Corporation. (29.08.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Danaher-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mischkonzerns Danaher Corp. (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE Ticker-Symbol: DHR) charttechnisch unter die Lupe.Der Kursverlauf der Danaher-Aktie präsentiere sich derzeit extrem spannend. Zunächst habe zuletzt immer wieder das Damoklesschwert einer drohenden Topbildung über dem Titel geschwebt. Der temporäre Rutsch unter die Nackenlinie der vermeintlichen oberen Umkehr bei rund 235 USD habe allerdings keinen nennenswerten Verkaufsdruck nach sich gezogen. Stattdessen laufe seit Mai eine Erholung, die nun den Bullen wieder eine interessante Option biete. Schließlich ringe das Papier seit Wochen mit der Kombination aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 250,00 USD) und dem seit Januar 2022 bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 254,17 USD). Gelinge der Befreiungsschlag, dann könne die Kursentwicklung der letzten zwei Jahre als klassischer Keil und damit als trendbestätigende Konsolidierungsformation interpretiert werden. Hoffnungen würden die positiven Divergenzen wecken, welche im Verlauf des MACD und der Relativen Stärke (Levy) bestünden. Beide Trendfolger seien aktuell zudem "long" positioniert. Im Ausbruchsfall winke perspektivisch ein Anlauf auf das bisherige Rekordhoch (333,96 USD), während die o. g. Glättung eine engmaschige Absicherung ermögliche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Danaher-Aktie:242,50 EUR +0,29% (29.08.2023, 08:45)