Tradegate-Aktienkurs Danaher-Aktie:

290,60 EUR +0,07% (13.09.2022, 08:15)



ISIN Danaher-Aktie:

US2358511028



WKN Danaher-Aktie:

866197



Ticker-Symbol Danaher-Aktie:

DAP



NYSE Ticker-Symbol Danaher-Aktie:

DHR



Kurzprofil Danaher Corp.:



Die Danaher Corporation (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE Ticker-Symbol: DHR) ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen und Hersteller elektronischer Testsysteme. Die Gesellschaft entwickelt, fertigt und vermarktet Produkte für den Einsatz in den Bereichen Industrie, Medizin und Handel. Das Unternehmen hält Produktionsstätten sowie Einrichtungen zur Forschung und Entwicklung auf der ganzen Welt. Im Juli 2016 spaltete Danaher die Segmente Test- und Messgeräte sowie Industrietechnologie ab; seither agieren die Bereiche als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Fortive Corporation. (13.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Danaher-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mischkonzerns Danaher Corp. (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE Ticker-Symbol: DHR) charttechnisch unter die Lupe.In der vergangenen Dekade hätten Rückschläge an die 38-Wochen-Linie (akt. bei 275,55 USD) oftmals gute Einstiegsgelegenheiten bei der Danaher-Aktie geboten. Auch dieses Mal? Die Rückeroberung der beschriebenen Glättung liefere zumindest schon mal einen ersten Hinweis. Aber auch andere charttechnische Faktoren würden in diese Richtung deuten. So könne die Atempause seit Jahresbeginn unter dem Strich als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Gleichzeitig bilde sich derzeit möglicherweise eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. In diesem Zusammenhang würde ein Spurt über die Hochs von April und August bei 303/304 USD dieses Muster abschließen und somit für ein weiteres Ausrufezeichen sorgen. Rein rechnerisch eröffne sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von rund 70 USD - unter dem Strich sogar ausreichend, um mittelfristig neue Rekordstände oberhalb der Marke von 334 USD zu realisieren. Die ehemalige, obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 261 USD) biete sich indes als Stop-Loss an. Auf dieser Basis könnten Anleger neue Long-Engagements absichern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Danaher-Aktie:293,51 USD +1,06% (12.09.2022, 22:03)