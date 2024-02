NYSE-Aktienkurs Danaher-Aktie:

252,73 USD +0,83% (22.02.2024, 22:02)



ISIN Danaher-Aktie:

US2358511028



WKN Danaher-Aktie:

866197



Ticker-Symbol Danaher-Aktie:

DAP



NYSE-Symbol Danaher-Aktie:

DHR



Kurzprofil Danaher Corp.:



Die Danaher Corporation (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE-Symbol: DHR) ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen und Hersteller elektronischer Testsysteme. Die Gesellschaft entwickelt, fertigt und vermarktet Produkte für den Einsatz in den Bereichen Industrie, Medizin und Handel. Das Unternehmen hält Produktionsstätten sowie Einrichtungen zur Forschung und Entwicklung auf der ganzen Welt. Im Juli 2016 spaltete Danaher die Segmente Test- und Messgeräte sowie Industrietechnologie ab; seither agieren die Bereiche als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Fortive Corporation. (23.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Danaher-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie von Danaher Corp. (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE-Symbol: DHR) charttechnisch unter die Lupe.Die Kursgewinne seit November vergangenen Jahres hätten die Danaher-Aktie an ein charttechnisch entscheidendes Niveau herangeführt. Gemeint sei die Widerstandszone bei rund 250 USD. Auf diesem Level falle die 200-Wochen-Linie (akt. bei 250,25 USD) mit zwei Abwärtstrendlinien seit Anfang 2022 (akt. bei 239,97/247,07 USD) zusammen. Ein Sprung über die angeführten Hürden besitze den zusätzlichen Charme, dass dann die Kursentwicklung der letzten zweieinhalb Jahre als große, trendbestätigende Flagge interpretiert werden könne. Auf einen solchen Befreiungsschlag würden verschiedene Indikatoren hoffen lassen. Hervorheben möchten die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Relative Stärke nach Levy, welche wieder komfortabel über dem Schwellenwert von 1 notiere. Gleichzeitig sei der MACD freundlich zu interpretieren und stehe möglicherweise vor einer erfolgreichen Bodenbildung. Eine nach oben aufgelöste Flaggenkonsolidierung ebne langfristige den Weg bis zu den Rekordständen aus den Jahren 2022 und 2021 bei 331/334 USD. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich dagegen das Vorwochentief bei 252 USD an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Danaher-Aktie:234,40 EUR +0,39% (23.02.2024, 09:42)