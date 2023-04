Tradegate-Aktienkurs Danaher-Aktie:

230,80 EUR +0,22% (25.04.2023, 08:00)



ISIN Danaher-Aktie:

US2358511028



WKN Danaher-Aktie:

866197



Ticker-Symbol Danaher-Aktie:

DAP



NYSE Ticker-Symbol Danaher-Aktie:

DHR



Kurzprofil Danaher Corp.:



Die Danaher Corporation (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE Ticker-Symbol: DHR) ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen und Hersteller elektronischer Testsysteme. Die Gesellschaft entwickelt, fertigt und vermarktet Produkte für den Einsatz in den Bereichen Industrie, Medizin und Handel. Das Unternehmen hält Produktionsstätten sowie Einrichtungen zur Forschung und Entwicklung auf der ganzen Welt. Im Juli 2016 spaltete Danaher die Segmente Test- und Messgeräte sowie Industrietechnologie ab; seither agieren die Bereiche als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Fortive Corporation. (25.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Danaher-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mischkonzerns Danaher Corp. (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE Ticker-Symbol: DHR) charttechnisch unter die Lupe.Die Aktie von Danaher stehe vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Bereits im Vorfeld - sprich letzte Woche - habe sich eine äußerst spannende charttechnische Entwicklung gezeigt. So bilde die jüngste Wochenkerze einen markanten Außenstab, welcher die Schwankungsbreiten der insgesamt vier vorangegangen Wochen sprenge. Doch nicht nur das: Die Leitplanken dieser "outside week" würden nochmals die Bedeutung der charttechnischen Schlüsselmarken unterstreichen - und zwar auf der Ober- wie auch auf der Unterseite. Als solche würden die Analysten gen Süden die Tiefs der letzten 12 Monate bei 237,00/233,71 USD bzw. die Kombination aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 262,30 USD) und dem seit Anfang 2022 bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 268,48 USD) definieren. Während ein Abgleiten unter die zuerst angeführte Triggerzone eine Topbildung vervollständigen würde, verhelfe ein Spurt über die oberen Signalmarken dem Titel wieder in die Erfolgsspur. Mut machen würden derzeit die bestehenden positiven Divergenzen (MACD, RSL). Doch unter dem Strich handele es sich um die klassische charttechnische Entscheidungssituation. "Make or break" laute deshalb das Motto, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Danaher-Aktie:254,35 USD +0,61% (24.04.2023, 22:03)