Tradegate-Aktienkurs Danaher-Aktie:

217,50 EUR -0,41% (09.06.2023, 15:44)



NYSE-Aktienkurs Danaher-Aktie:

236,42 USD +0,43% (08.06.2023, 15:31)



ISIN Danaher-Aktie:

US2358511028



WKN Danaher-Aktie:

866197



Ticker-Symbol Danaher-Aktie:

DAP



NYSE Ticker-Symbol Danaher-Aktie:

DHR



Kurzprofil Danaher Corp.:



Die Danaher Corporation (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE-Symbol: DHR) ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen und Hersteller elektronischer Testsysteme. Die Gesellschaft entwickelt, fertigt und vermarktet Produkte für den Einsatz in den Bereichen Industrie, Medizin und Handel. Das Unternehmen hält Produktionsstätten sowie Einrichtungen zur Forschung und Entwicklung auf der ganzen Welt. Im Juli 2016 spaltete Danaher die Segmente Test- und Messgeräte sowie Industrietechnologie ab; seither agieren die Bereiche als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Fortive Corporation. (09.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Danaher-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mischkonzerns Danaher Corp. (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE Ticker-Symbol: DHR) unter die Lupe.In der Aktie des langfristigen Outperformers Danaher würden nach dem jüngsten Zwei-Jahres-Tief Trader und Investoren gleichermaßen auf eine nachhaltige Trendwende hoffen. Tatsächlich habe sich die Aktie in den vergangenen Tagen etwas erholen und 6% zulegen können. Sei damit bereits der Startschuss für eine Aufholjagd gefallen oder stehe die Erholung weiter im Einklang mit dem übergeordneten Abwärtstrend?Anleger würden beim Überflieger Danaher (+425% in den vergangenen zehn Jahren) nicht erst seit gestern einen langen Atem brauchen. Die Aktie befinde sich seit ihrem Allzeithoch im September 2021 in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Vielversprechende Kurserholungen, insbesondere der kurzfristige Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal im vergangenen Sommer seien immer wieder, teils unter hohen Handelsvolumen, abverkauft worden. Damit habe eine nachhaltige Kurserholung bislang auf sich warten lassen.Das vor vier Wochen bei 221,22 USD markierte Zwei-Jahres-Tief schien das Interesse zumindest einiger Investoren geweckt zu haben. Die Aktie habe unter überdurchschnittlichen Handelsumsätzen 6% zulegen und einen kurzfristigen Aufwärtstrend etablieren können. Insbesondere am Mittwoch habe Danaher dabei auch von ersten Anzeichen einer Rotationsbewegung aus den zuletzt stark gelaufenen Technologieaktien in defensivere Werte profitiert, wie sie für die Sommermonate durchaus üblich sei.Wer es beim Preis nicht allzu genau nehme und langfristig investieren möchte, könne die jüngste Erholung mit Blick auf die durchaus faire Bewertung kaufen. Preissensitive Investoren, v.a. aber Trader sollten nach wie vor abwarten, es fehle an belastbaren prozyklischen Kaufsignalen. Außerdem trage die jüngste Erholung alle Anzeichen einer Bärenflagge, damit dürften Kurse ab unter 210 USD ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis bieten, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Danaher-Aktie: