Tradegate-Aktienkurs Danaher-Aktie:

211,90 EUR +0,09% (31.05.2023, 11:28)



NYSE-Aktienkurs Danaher-Aktie:

227,18 USD -2,17% (30.05.2023, 22:03)



ISIN Danaher-Aktie:

US2358511028



WKN Danaher-Aktie:

866197



Ticker-Symbol Danaher-Aktie:

DAP



NYSE Ticker-Symbol Danaher-Aktie:

DHR



Kurzprofil Danaher Corp.:



Die Danaher Corporation (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE-Symbol: DHR) ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen und Hersteller elektronischer Testsysteme. Die Gesellschaft entwickelt, fertigt und vermarktet Produkte für den Einsatz in den Bereichen Industrie, Medizin und Handel. Das Unternehmen hält Produktionsstätten sowie Einrichtungen zur Forschung und Entwicklung auf der ganzen Welt. Im Juli 2016 spaltete Danaher die Segmente Test- und Messgeräte sowie Industrietechnologie ab; seither agieren die Bereiche als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Fortive Corporation. (31.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Danaher-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mischkonzerns Danaher Corp. (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE Ticker-Symbol: DHR) unter die Lupe.Die in Deutschland durch die Übernahme des Optikspezialisten Leica Microsystems bekannt gewordene Danaher Corp. sei unter Investoren mit langfristigem Anlagehorizont längst kein Geheimtipp mehr. Mit einer Gesamtperformance von +420% habe der Life-Science-Spezialist den Gesamtmarktindex S&P 500 (+209%) in den vergangenen zehn Jahren deutlich outperformen können. Besonders gefragt gewesen sei Danaher aufgrund seiner ertragsstarken Diagnostik-Sparte auf dem Höhepunkt der Corona-Krise. Davon sei aktuell nur wenig zu spüren, die Aktie habe jüngst ein neues Zwei-Jahres- Tief markiert. Sei die Zeit damit reif für einen Einstieg?Gegenüber dem im September 2021 bei 334 USD markierten Allzeithoch habe die Danaher-Aktie inzwischen 32% an Wert eingebüßt. Die Bewertung (gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis) sei damit auf 24,5 zurückgekehrt und habe sich zuletzt dem langfristigen Mittel angenähert. Dadurch werde die Aktie aus einer fundamentalen Perspektive zunehmend interessant. Ein Bewertungsaufschlag gegenüber dem Branchendurchschnitt, der bei 19,1 liege, sei v.a. aufgrund der hohen Profitabilität, die Nettomarge liege aktuell bei 22,4%, sowie dem bereits vor der Corona-Krise überdurchschnittlichen Wachstum gerechtfertigt.Technisch notiere die Aktie seit dem Erreichen ihres Allzeithochs in einem hartnäckigen Abwärtstrend, der mit einem Zwei-Jahres-Tief vor wenigen Tagen ein neues Verkaufssignal generiert habe. Unterdessen spreche aktuell nur wenig für eine unmittelbar bevorstehende Trendwende. Weder sei die Aktie bereits überverkauft, noch würden sich erste bullische Divergenzen zeigen. Der Abwärtstrend dürfte daher zunächst anhalten und erst im Bereich von 210 bis 200 USD auf einen für eine Bodenbildung wirksamen Unterstützungsbereich treffen. Auch läge die fundamentale Bewertung hier noch einmal deutlich näher am Branchendurchschnitt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Danaher-Aktie: