Die Danaher Corporation (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE-Symbol: DHR) ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen und Hersteller elektronischer Testsysteme. Die Gesellschaft entwickelt, fertigt und vermarktet Produkte für den Einsatz in den Bereichen Industrie, Medizin und Handel. Das Unternehmen hält Produktionsstätten sowie Einrichtungen zur Forschung und Entwicklung auf der ganzen Welt. Im Juli 2016 spaltete Danaher die Segmente Test- und Messgeräte sowie Industrietechnologie ab; seither agieren die Bereiche als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Fortive Corporation.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Danaher-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mischkonzerns Danaher Corp. (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE Ticker-Symbol: DHR) unter die Lupe.Am Dienstag habe Danaher seine Q2-Zahlen veröffentlicht. Obwohl der Mischkonzern die Erwartungen des Marktes beim Umsatz und Gewinn habe übertreffen können, schmiere die Danaher-Aktie vorbörslich ab. Für eine Enttäuschung sorge der gesenkte Umsatzausblick.In Q2 habe Danaher einen Umsatzrückgang um 7,5 Prozent auf 7,16 Mrd. Dollar verbucht. Immerhin 40 Mio. Dollar mehr als von Analysten erwartet. Der Nettogewinn habe sich im Berichtszeitraum auf 1,1 Mrd. Dollar oder umgerechnet 2,05 Dollar pro Papier belaufen. Die Prognose habe bei 2,02 Dollar je Danaher-Aktie gelegen.Ohne die Verkäufe von Covid-19-Tests, Impfstoffen und Therapeutika sowie ohne Währungsschwankungen wäre der Umsatz sogar um zwei Prozent gestiegen, so der Mischkonzern, der im Jahr 2021 den mRNA-Hersteller Aldevron für satte 9,6 Mrd. Dollar übernommen habe.Für das Q3/2023 rechne Danaher mit einem Rückgang des Kernumsatzes im Basisgeschäft im niedrigen einstelligen Bereich gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr 2023 werde hingegen nun mit einem Anstieg der Kernerlöse im Basisgeschäft im niedrigen einstelligen Bereich kalkuliert. Im April habe Danaher hingegen noch einen Zuwachs um einen mittleren einstelligen Prozentsatz in Aussicht gestellt.Danaher verspüre nach dem Ende der Corona-Pandemie eine nachlassende Nachfrage. Selbst auf dem aktuellen Kursniveau sei der Dauerläufer der vergangenen Jahre kein Schnäppchen.Anleger bleiben bei dem konservativen Titel vorerst an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2023)