222,90 EUR +0,22% (16.06.2023, 10:41)



243,51 USD +2,12% (15.06.2023)



US2358511028



866197



DAP



DHR



Die Danaher Corporation (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE-Symbol: DHR) ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen und Hersteller elektronischer Testsysteme. Die Gesellschaft entwickelt, fertigt und vermarktet Produkte für den Einsatz in den Bereichen Industrie, Medizin und Handel. Das Unternehmen hält Produktionsstätten sowie Einrichtungen zur Forschung und Entwicklung auf der ganzen Welt. Im Juli 2016 spaltete Danaher die Segmente Test- und Messgeräte sowie Industrietechnologie ab; seither agieren die Bereiche als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Fortive Corporation. (16.06.2023/ac/a/n)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Danaher-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mischkonzerns Danaher Corp. (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE Ticker-Symbol: DHR) unter die Lupe.Die Papiere des Life-Science-Unternehmens würden vom für Aktien günstigen Gesamtumfeld profitieren und weiter zulegen. Habe die laufende Erholung zuletzt vor allem als Gegenbewegung in einem intakten Abwärtstrend verstanden werden müssen, könnte sich der Wind nun drehen.10,1 Prozent habe sich Danaher inzwischen gegenüber seinem Zwei-Jahres-Tief erholen können. Keine schlechte für Bilanz für einen mit etwa vier Wochen überschaubaren Zeitraum! Den Branchen-ETF XLV (US Health Care Select), der im selben Zeitraum auf ein Plus von einem Prozent komme, habe Danaher deutlich outperformen können. Der jüngste Kursanstieg sei also auch ein Ausweis eigener Stärke.Bislang habe die Erholung als Gegenbewegung im laufenden Abwärtstrend und damit lediglich als korrektiv verstanden werden müssen. Im Raum stehe die Gefahr einer Bärenflagge. Könnten die Bullen ihr aktuelles Tempo aber halten und der Aktie weitere Gewinne bescheren, könnte diese Gefahr neutralisiert werden und sich die technische Ausgangslage der Aktie weiter verbessern: Bei 250 Dollar bestehe nicht nur die Möglichkeit, einen wichtigen Horizontalwiderstand abzuräumen, sondern auch die Abwärtstrendlinie zu überwinden.Könne die Gefahr einer Bärenflagge durch weitere Kursgewinne neutralisiert werden und die Aktie über 250 Dollar klettern, winke in den langfristig aussichtsreichen Papieren von Danaher das ersehnte, prozyklische Kaufsignal. Scheitert das Vorhaben der Bullen, bieten Kurse um 210 Dollar weiter ein tolles Chance-Risiko-Verhältnis, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link