Das endgültige Empfehlungspaket enthalte im Vergleich zur letzten Beta-Version (Veröffentlichung im März 2023) keine größeren Überraschungen. Eine zusätzliche Kennzahl, der Kunststoff-Fußabdruck, sei in die 15 Kernkennzahlen aufgenommen worden, die alle gemäß dem Rahmenwerk berichtenden Unternehmen unabhängig vom Sektor offenlegen müssten. Wie erwartet sei die Kennzahl für den Fußabdruck der biologischen Vielfalt, MSA.km2, nicht Teil der empfohlenen Messgrößen des Rahmenwerks, könne aber in der Kommunikation verwendet werden.



Vorreiter, führend durch Vorbild



Nach Veröffentlichung der Empfehlungen beabsichtige die TNFD, ihre Bemühungen auf die Umsetzung dieser zu konzentrieren und hoffe, dass die ersten Anwender das Tempo vorgeben würden. Die TNFD gehe davon aus, dass 35% der Institutionen innerhalb des "TNFD-Forums" bis 2025 oder früher die Offenlegungsempfehlungen anwenden würden. Am Veröffentlichungstag habe sich Glaxo SmithKline GSK (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) verpflichtet, seine ersten TNFD-Offenlegungen ab 2026 zu publizieren, basierend auf den Daten von 2025. Ebenso ermutigend sei, dass mehrere Unternehmen, darunter Barclays (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London Stock Exchange-Symbol: BARC, NASDAQ OTC-Symbol: BCLYF) und Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB), bei verschiedenen Auftaktveranstaltungen weltweit ihre Unterstützung und Absicht bekundet hätten, die Empfehlungen in den kommenden Tagen zu prüfen. Eine erste Kohorte von TNFD-Adoptern, d. h. Unternehmen und Finanzinstitute, die beabsichtigen würden, die Empfehlungen zu übernehmen, werde ins Rampenlicht gerückt; ihre Namen würden auf dem Weltwirtschaftsforum im kommenden Januar in Davos bekannt gegeben.



Um die Akzeptanz weiter zu verbessern, werde damit gerechnet, dass Regulierungsbehörden und Gesetzgeber das Rahmenwerk der TNFD in ihre Anforderungen an die Unternehmensberichterstattung einbeziehen würden, so wie bei der TCFD geschehen. Es werde erwartet, dass die TNFD-Empfehlungen auch in die vom International Sustainability Standards Board (ISSB) festgelegten Standards einfließen würden. Man gehe davon aus, dass diese Standards als Grundlage für die weltweite Harmonisierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung dienen würden. Auch das Carbon Disclosure Project (CDP) habe angekündigt, dass es seine Fragebögen an die TNFD-Empfehlungen anpassen wolle.



Konkrete Pläne seien zwar noch nicht bekannt gegeben worden, aber die TNFD habe von den Regierungen Australiens, der Niederlande, Frankreichs, Deutschlands, Norwegens, der Schweiz und Großbritanniens sowie von der UNO Finanzmittel in Millionenhöhe erhalten. Weltweit werde die Initiative von Regierungsvertretern öffentlich unterstützt. Präsident Emmanuel Macron habe die aktive Unterstützung Frankreichs für die TNFD betont, ebenso wie die britische Umweltministerin Thérèse Coffey, die Unternehmen und Finanzinstitutionen in Großbritannien ausdrücklich aufgefordert habe, sich an die Empfehlungen der TNFD zu halten. Die britische Finanzministerin Joanna Penn habe außerdem darauf hingeweisen, dass Großbritannien in der TNFD eine Chance sehe, schneller zu einem Regelwerk für naturbezogene Finanzinformationen zu gelangen, wie es bereits vor einigen Jahren mit der TCFD geschehen sei.



Herausforderungen würden bleiben



Obwohl die TNFD ein bedeutender Schritt sei, lägen die Herausforderungen noch vor uns. Für Unternehmen werde es eine gewaltige Aufgabe sein, aus der Vielzahl von Offenlegungsempfehlungen und Leitfäden das Relevante und Machbare herauszufiltern und zu verarbeiten. Für Finanzinstitute komme hinzu, dass sie von der Verfügbarkeit, Qualität und Vergleichbarkeit der Unternehmensangaben abhängig seien. Bislang sei den Unternehmen ein Ermessensspielraum bei der Bestimmung der Wesentlichkeit und des Umfangs ihrer Offenlegungen eingeräumt worden. Daher sei es sehr wahrscheinlich, dass Unternehmen desselben Sektors ein unterschiedliches Niveau der Offenlegung aufweisen würden. Und es bestehe immer die Gefahr, dass positive Maßnahmen zugunsten von Offenlegungen und "Greenwashing" in den Hintergrund gedrängt würden. Darüber hinaus müsse noch daran gearbeitet werden, dass die TNFD-Leitlinien in die finanzbasierte Berichterstattung und die Anforderungen (d. h. die ISSB-Standards) aufgenommen und von den Regulierungsbehörden stärker berücksichtigt würden.



Allerdings seien Offenlegungen nur ein erster Handlungsschritt. Wir könnten nicht verbessern, was wir nicht messen könnten, aber zum Glück stellen die TNFD-Empfehlungen einen soliden Ausgangspunkt dar, um zu ermitteln, wo wir in Sachen Natur und biologische Vielfalt stünden. Und wie Tony Goldner, der Exekutivdirektor der TNFD, kurz vor Start an der New Yorker Börse gesagt habe: "Wenn wir einsehen, dass ‚business as usual‘ keine Option mehr ist und dass die Natur in den Mittelpunkt von Geschäfts- und Finanzentscheidungen gerückt werden muss, dann brauchen wir ein neues Maskottchen." Bullen und Bären müssten mit Bienen zusammenarbeiten. (20.10.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures (TNFD) ist es gelungen, in nur zwei Jahren einen Anstoß für eine naturbezogene Berichterstattung zu geben - eine Leistung, für die die Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) etwa sieben Jahre brauchte, so Deepshikha Singh, Head of Stewardship und Deputy Head of Sustainable Investment Research, La Française AM.Die vierzigköpfige Taskforce (TNFD), die über 20 Billionen US-Dollar Assets under Management vereine, habe eine große Gruppe von Marktteilnehmern und Nichtmarktteilnehmern für sich gewinnen können, indem sie Beiträge von mehr als 1.200 Institutionen eingeholt und Pilotversuche von 200 Unternehmen und Finanzinstituten durchgeführt habe, um endgültige Empfehlungen zu formulieren. Ihr offener Innovationsansatz sei lobenswert.Die TNFD habe am 18. September unter dem überwältigenden Interesse von Anlegern, Unternehmen und Aufsichtsbehörden ihre endgültigen Empfehlungen für das naturbezogene Risikomanagement und die Offenlegung für Unternehmen und Finanzinstitute veröffentlicht. Außerdem sei eine Reihe zusätzlicher Leitlinien zum LEAP-Ansatz (Locate, Evaluate, Assess, Prepare = Lokalisieren, Evaluieren, Auswerten, Bereitstellen), zu wissenschaftsbasierten Zielen, zur Einbindung betroffener Stakeholder, zu Biomen und zur Szenarioanalyse veröffentlicht worden, darunter auch eine spezielle "Zusätzliche Anleitung für Finanzinstitute". Es gebe mehrere weitere Diskussionspapiere, die nach weiteren Konsultationen und Rückmeldungen formalisiert werden sollten.Ziel des Rahmenwerks sei es immer gewesen, Unternehmen und Finanzinstitute zu ermutigen, die Offenlegung für eine bessere Entscheidungsfindung zu nutzen und letztlich dazu beizutragen, die globalen Finanzströme in Richtung einer naturfreundlichen Zukunft zu lenken, wie es im Global Biodiversity Framework (GBF) vorgesehen sei. Die relative Bedeutung der Privatfinanzierung für dieses Ziel spiegele sich deutlich in der Priorität wider, die dem Finanzsektor sowohl in der Testphase als auch bei der Veröffentlichung der zusätzlichen Leitlinien eingeräumt worden sei.Obwohl die TNFD von der TCFD beeinflusst worden sei, habe sie einen viel breiteren Anwendungsbereich. Während die TCFD einen starken Fokus auf Investoren und finanzielle Materialität habe, ziele die TNFD darauf ab, allen Unternehmensformen zu ermöglichen, alle denkbaren Offenlegungen für alle möglichen Zielgruppen und Zwecke zu erstellen. Das TNFD-Rahmenwerk sei um die vier Säulen (Governance, Strategie, Risiko- und Folgenmanagement sowie Kennzahlen und Ziele) herum aufgebaut und enthalte weitere Empfehlungen zu Standorten, Wertschöpfungsketten sowie lokalen und indigenen Gemeinschaften. Zusammen mit den zusätzlichen Leitfäden würden diese dafür sorgen, dass ein ganzheitlicher Ansatz für Wertschöpfungsketten und Gesellschaft insgesamt verfolgt werde. Die Natur sei komplex und die TNFD habe darauf geachtet, dies so weit wie möglich zu berücksichtigen.