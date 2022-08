Tradegate-Aktienkurs Daldrup & Söhne-Aktie:

7,16 EUR -2,45% (30.08.2022, 11:38)



ISIN Daldrup & Söhne-Aktie:

DE0007830572



WKN Daldrup & Söhne-Aktie:

783057



Ticker-Symbol Daldrup & Söhne-Aktie:

4DS



Kurzprofil Daldrup & Söhne AG:



Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057, Ticker-Symbol: 4DS) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 75 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung nutzbar zu machen.



Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.



Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert. (30.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Daldrup & Söhne-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie der Daldrup & Söhne AG (D&S) (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057, Ticker-Symbol: 4DS).Regenerative Energien würden am deutschen Wärme- und Kältemarkt, der für 52 Prozent des hiesigen Endenergieverbrauchs verantwortlich sei, auf einen Anteil von deutlich unter 20 Prozent kommen. Geothermie könne hier potenziell einen deutlich größeren Beitrag leisten. Auch wenn die Rahmenbedingungen noch verbessert werden müssten, spüre Daldrup & Söhne schon jetzt ein deutlich anziehendes Interesse. Das vom Unternehmen bezifferte relevante Marktvolumen, das das mit der Eintrittswahrscheinlichkeit gewichtete Volumen von Aufträgen im Verhandlungsstadium wiedergebe, habe seit Ende März um rund 30 Prozent auf 136 Mio. Euro zugelegt.Steffen habe daraufhin seine Wachstumsschätzungen ab dem nächsten Jahr angehoben. Während der Analyst bislang mit einer sehr konservativen CAGR für die Gesamtleistung von 2,5 Prozent (bis zum Ende des Detailprognosezeitraums im Jahr 2029) gearbeitet habe, unterstelle er nun einen immer noch vorsichtigen Wert von 4,7 Prozent. Die Ziel-EBIT-Marge sehe er jetzt bei 8,8 Prozent nach zuvor 9,0 Prozent, da das höhere Wachstum voraussichtlich von einem weiteren Ausbau der Unternehmensstrukturen flankiert werden müsse.Unser Kursziel hat sich insgesamt, trotz einer marktbedingten Anhebung des Diskontierungszinses, von zuletzt 6,70 auf 8,00 Euro erhöht, so Holger Steffen, Analyst von SMC Research. Nach der in jüngster Zeit in Summe erfreulichen Entwicklung der Aktie sehe Steffen damit aktuell ein moderates weiteres Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent. Sein Urteil für die Daldrup & Söhne-Aktie laute weiterhin "buy". (Analyse vom 29.08.2022)Börsenplätze Daldrup & Söhne-Aktie:XETRA-Aktienkurs Daldrup & Söhne-Aktie:7,18 EUR +1,13% (30.08.2022, 11:59)