Kurzprofil Daldrup & Söhne AG:



Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057, Ticker-Symbol: 4DS) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 75 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung nutzbar zu machen.



Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.



Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert. (07.06.2023/ac/a/nw)



Daldrup & Söhne habe im letzten Jahr das EBIT trotz einer rückläufigen Gesamtleistung um 12,5 Prozent auf 1,8 Mio. Euro gesteigert und damit die Ziele des Managements erreicht. Für das laufende Jahr rechne der Vorstand mit einem Anstieg der Gesamtleistung von 36,5 auf 41 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 3 bis 5 Prozent (nach 5,1 Prozent in 2022), wobei die Ergebnisprognose als konservativ bezeichnet werde. Basis dieser Einschätzung sei die komfortable Auftragslage mit einem Auftragsbestand von 33,2 Mio. Euro, der die Auslastung bereits bis in das Jahr 2024 sicherstelle.Die weiteren Aussichten stufe Steffen als sehr vielversprechend ein. Der starke Anstieg des vom Unternehmen bezifferten relevanten Marktvolumens, welches das nach Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichtete Volumen von Aufträgen im Anbahnungs- oder Verhandlungsstand abbilde und das sich seit März letzten Jahres von 104 auf 203 Mio. Euro nahezu verdoppelt habe, zeige das deutliche steigende Interesse insbesondere an der Geothermie. Gerade hierzulande werde die Wärmewende ohne einen deutlich steigenden Beitrag der Erdwärme kaum zu bewerkstelligen sein.D&S dürfte zu den Gewinnern dieser Entwicklung zählen. Der Analyst habe seine Schätzungen zur Entwicklung der Gesamtleistung etwas angehoben. Zwar taxiere er die Margen zu Beginn des Detailprognosezeitraums nun etwas vorsichtiger als bislang und berücksichtige damit die aktuelle Kostenlage, mittel- und langfristig traue er dem Unternehmen aber weiter kräftige Margensteigerungen zu.Auf dieser Basis stuft Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, den Titel wieder von "hold" auf "buy" hoch. (Analyse vom 07.06.2023)