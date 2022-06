Unternehmensnachrichten:



Laut einem Bericht von Sky News habe Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) die Deutsche Bank, Morgan Stanley, BNP Paribas und UniCredit als Bookrunner für den bevorstehenden Börsengang der Porsche-Einheit ausgewählt, welche die Einheit mit 90 Milliarden Euro bewerten könnte. Volkswagen plane, im vierten Quartal 2022 eine Minderheitsbeteiligung an Porsche über einen Börsengang zu verkaufen.



Trotz nachlassender Konjunktur habe sich die Daimler Truck Holding (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) entschieden, die Gesamtjahresprognosen für dieses Jahr aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen rechne nach wie vor mit einem Absatz von 500 bis 520.000 Fahrzeugen im Gesamtjahr 2022 und einem Umsatz von 48 bis 50 Milliarden Euro. Daimler Truck habe gesagt, dass die Nachfrage nach seinen Produkten weiterhin stark sei und es einige Anzeichen für eine Verbesserung der Lieferketten gebe.

Einschätzungen von Analysten:



- JP Morgan habe Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) auf "untergewichtet" herabgestuft und Kursziel auf 31,60 Euro festgelegt. (22.06.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa starteten die heutige Kassahandelssitzung mit großen rückläufigen Kurslücken, so die Experten von XTB.Als Grund für die Stimmungsverschlechterung würden allgegenwärtige Rezessionsängste genannt. Wichtige Indices aus Europa würden heute 1 bis 2% niedriger gehandelt. Der polnische WIG 20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729), der italienische FTSE MIB (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) und der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) seien die größten Nachzügler. Es gebe keinen einzigen europäischen Blue-Chip-Index, der heute höher gehandelt worden sei. Der Schweizer SMI (ISIN: CH0009980894, WKN: 969000) sei ein Top-Performer, werde aber an diesem Tag immer noch 0,6% niedriger gehandelt.