Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.



Aktien von Daimler Truck befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

24,735 EUR 0,00% (19.09.2022, 08:50)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

24,75 EUR -3,51% (16.09.2022)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (19.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck habe einen batterieelektrischen LKW für den Fernverkehr vorgestellt. Dieser verfüge in der Serie über eine Reichweite von rund 500 Kilometern, habe das Unternehmen am Sonntagabend vor der Nutzfahrzeug-Messe IAA Transportation in Hannover mitgeteilt. Der "eActros LongHaul" solle 2024 serienreif sein.Drei Batteriepakete würden laut dem DAX-Konzern eine installierte Gesamtkapazität von mehr als 600 Kilowattstunden liefern. Ausgelegt sei der schwere E-LKW für eine Laufleistung von 1,2 Millionen Kilometer in zehn Betriebsjahren. Die Batterien auf Basis von Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie ließen sich an einer Ladesäule mit etwa einem Megawatt Leistung "in deutlich unter 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufladen". Die Kunden benötigten die passende Infrastruktur, so CEO Martin Daum laut Mitteilung. "Für einen zügigen Aufbau ist es essenziell, dass die gesamte Branche und die Politik an einem Strang ziehen", so Daum.Gefertigt werden solle das Fahrzeug komplett auf der bereits bestehenden Montagelinie im Werk im rheinland-pfälzischen Wörth. Dazu zählten auch der Einbau aller elektrischen Komponenten sowie die Inbetriebnahme des Fahrzeugs am Ende des Bands. Dies ermögliche hohe Produktionskapazitäten und eine parallele Fertigung von sowohl konventionellen als auch vollelektrischen LKW auf demselben Band.Der Fernverkehr biete die größten Möglichkeiten, Abgasemissionen zu reduzieren, habe Mercedes-LKW-Spartenchefin Karin Radström gesagt. Etwa die Reichweite sei aber auch eine große Herausforderung. Daran habe der Hersteller in den vergangenen Jahren gearbeitet. Die Kunden in Europa könnten einen Großteil ihrer Fahrten mit der Reichweite von 500 Kilometern bewältigen.Die Aktie von Daimler Truck sei zuletzt wieder unter Druck geraten. Zuvor sei sie an der 90-Tage-Linie gescheitert. Kurzfristig sei das Papier angeschlagen, langfristig bleibe "Der Aktionär" aber zuversichtlich.Neueinesteiger sollten allerdings ein positives Signal abwarten, so Marion Schlegel. (Analyse vom 19.09.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link