Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.



Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

33,28 EUR -2,69% (01.08.2023, 10:56)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

33,31 EUR -2,46% (01.08.2023, 10:41)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (01.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Daimler Truck habe im zweiten Quartal einen Umsatz von 13,9 Milliarden Euro eingefahren. 15 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Das EBIT habe bei 1,38 Milliarden Euro gelegen - plus 28 Prozent. Unter dem Strich sei der Konzerngewinn von 946 Millionen ein Jahr zuvor auf 1,0 Milliarden Euro gestiegen. Und dennoch gebe die Aktie nach.Die endgültigen Zahlen von Daimler Truck seien grundsätzlich in Ordnung gewesen. Jedoch habe der Brummi-Hersteller im Vergleich zum Vorjahr erneut weniger Aufträge gebucht.Im zweiten Quartal hätten die Schwaben Bestellungen für 96.936 Fahrzeuge angenommen und damit 13 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie der DAX-Konzern am Dienstag mitgeteilt habe. Die Auftragseingänge für das zweite Quartal hätten damit rund 10 Prozent unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Dies sei vorrangig auf Lkw in Asien und Busse zurückzuführen.Daimler Truck gehe nach eigenen Angaben wie auch andere Lkw-Bauer derzeit angesichts voller Auftragsbücher wählerisch vor bei der Annahme von Bestellungen; so öffne das Unternehmen etwa die Auftragsbücher für das kommende Jahr erst spät. Vorstandschef Martin Daum habe Mitte Juli gesagt, die Nachfrage und mit ihr der Auftragseingang seien weiter stark.Jefferies habe die Einstufung für Daimler Truck nach detaillierten Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die finalen Resultate stimmten mit den vorläufigen Eckdaten überein, so Analyst Himanshu Agarwal in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Den Jahresausblick habe der Lkw-Hersteller bestätigt.Die Zahlen für das zweite Quartal hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Den Jahresausblick habe das Management bestätigt. Einzig und alleine der Auftragseingang habe enttäuscht.Grund genug für die Aktie, rund zwei Prozent nachzugeben. Der Ausbruch über den Widerstand bei 34,35 Euro sei damit vertagt worden, der Angriff auf das Allzeithoch bei 35,68 Euro sei vorerst passe.Die Brummi-Branche sei im Umbruch. Daimler Truck müsse wie auch Volvo oder Paccar in neue Antriebstechnologien investieren. Dazu müsse das Management langfristig ein gutes Gleichgewicht zwischen investieren und sparen finden.Die Daimler Truck-Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.08.2023)