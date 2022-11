Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



29,975 EUR +1,96% (18.11.2022, 12:55)



29,985 EUR +2,02% (18.11.2022, 12:39)



DE000DTR0CK8



DTR0CK



DTG



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (18.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Beinahe ein Jahr sei es her, dass sich Daimler Truck von Mercedes ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ) abgespaltet habe. Bekanntlich hätten sie sich dafür nicht das einfachste Börsenjahr ausgesucht. Nach turbulenten Monaten notiere die Aktie des LKW- und Busherstellers wieder leicht über dem IPO-Kurs. Allerdings könnte sie nun ein starkes Kaufsignal generieren.Seitdem der russische Einmarsch in die Ukraine die Daimler-Truck-Aktie auf Talfahrt geschickt habe, verlaufe der Kurs seitwärts in einer Range zwischen rund 22,60 und 30 Euro. Zuletzt sei die untere Begrenzung im September von den Bullen sauber verteidigt worden, ehe die Aktie einen Rebound gestartet habe. Nun stehe sie davor, die obere Begrenzung zu durchbrechen und ein starkes Kaufsignal zu liefern.Das Verlaufshoch vom August bei rund 29 Euro habe der Titel schon überboten. Dabei geholfen hätten die guten Geschäftszahlen, nach denen das Handelsvolumen deutlich angestiegen sei. Wichtig sei nun, den hohen Kaufdruck beizubehalten, um den Widerstand schnell zu durchbrechen. Denn die gängigen Indikatoren und Oszillatoren der technischen Analyse würden bereits anzeigen, dass die Daimler Truck-Aktie überkauft sei.Wird das Kaufsignal ausgelöst, bietet sich Anlegern bei der Daimler Truck-Aktie eine gute Möglichkeit zum Einstieg so Marco Schmidberger von "Der Aktionär". Kursziel: 35,00 Euro, Stopp: 22,20 Euro (Analyse vom 18.11.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck