Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (24.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im regulären Handel bei Xetra habe sich bei Daimler Truck heute nicht viel getan. Kurz vor 20 Uhr springe der Kurs der Aktie aber um rund zwei Prozent an. Auslöser dieser Entwicklung sei eine aktuelle Kapitalmarkt-Mitteilung des Unternehmens. Schon der Titel mache dabei die Richtung klar: "Vorläufige Ergebnisse für Q1 2023 über den Erwartungen." Daimler Truck habe im ersten Quartal "eine starke Geschäftsentwicklung" verzeichnet, heiße es zum Auftakt. "Gestützt auf eine starke Nachfrage und einen Absatzanstieg gegenüber dem Vorjahr übertraf Daimler Truck die Markterwartungen im ersten Quartal 2023 deutlich."Vorläufigen Zahlen zufolge habe Daimler Truck ein bereinigtes EBIT von 1,2 Milliarden Euro erreicht. Der Konsens habe bei 976 Millionen Euro gelegen. Im Industriegeschäft sehe es ähnlich aus. Hier habe vor allem der Free Cash Flow mit 168 Millionen Euro deutlich über der Prognose (81 Millionen Euro) gelegen. Auch die Truck-Sparte in Asien rage heraus. Hier habe das bereinigten EBIT von 80 Millionen Euro fast doppelt so hoch wie die prognostizierten 43 Millionen Euro gelegen. Und beim Bus-Geschäft stehe auf der genannten Basis ein Plus von neun Millionen Euro statt minus 14 Millionen Euro. Einzig der Bereich Financial Services liege mit 52 Millionen Euro leicht unter den erwarteten 53 Millionen.Seine vollständigen Quartalszahlen und den Zwischenbericht habe Daimler Truck für den 9. Mai angekündigt.Die Überraschung dürfte gelungen sein. Wobei: "Aktionär"-Leser hätten ja eigentlich schon Bescheid gewusst. Vor einem Jahr und einem Monat sei die Kaufempfehlung in Ausgabe 13/22 gekommen. Zwischenstand: Rund 25 Prozent Kursplus. Und nach den Zahlen von Volvo und TRATON habe "Der Aktionär" erst vor wenigen Tagen geschrieben: "Es ist deshalb zu erwarten, dass auch Daimler Truck mit den Q1-Zahlen positiv überraschen kann." Ob das starke erste Quartal reichen werde, damit sich der Aktienkurs nachhaltig über 30 Euro schiebe, dürfte aber auch davon abhängen, wie optimistisch Investoren für den weiteren Jahresverlauf seien.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.