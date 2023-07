Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



32,91 EUR -0,15% (26.07.2023, 13:11)



32,96 EUR +0,03% (26.07.2023, 12:57)



DE000DTR0CK8



DTR0CK



DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (26.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Vor den Quartalzahlen am nächsten Dienstag beiße sich die Aktie von Daimler Truck seit Tagen die Zähne am März-Hoch aus. Die heutigen starken Zahlen von Konkurrent TRATON würden nun Hoffnung auf einen Ausbruch machen.Charttechnisch stehe der Sprung über das März-Hoch bei 33,34 Euro auf der Agenda, an dem sich der Kurs seit mehreren Tagen versuche. Ein Sprung darüber, wäre ein neues starkes Kaufsignal. Gelinge der Ausbruch, wartet das Allzeithoch bei 35,83 Euro. Mit dem Kaufsignal im Supertrend-Indikator stünden die Chancen gut, dass die Daimler Truck-Aktie diese Marke demnächst erreiche.Die Trendrichtung stimme bei Daimler Truck bereits. Bei einem Ausbruch habe die Aktie kurzfristig gut 7% Luft. Dabeibleiben, rät David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link