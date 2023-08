Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

33,97 EUR +0,15% (07.08.2023, 10:12)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

33,93 EUR -0,76% (07.08.2023, 10:00)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (07.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Finanzchef des Lkw-Herstellers Daimler Truck, Jochen Goetz, sei tot. Der Manager sei "plötzlich und unerwartet im Alter von 52 Jahren verstorben", habe der DAX-Konzern am Sonntagabend in Leinfelden-Echterdingen mitgeteilt. Goetz sei am Samstag bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen. Er hinterlasse eine Frau und zwei Kinder."Der Tod von Jochen Goetz ist für Daimler Truck ein riesiger Verlust, menschlich wie beruflich", habe der Vorstandschef von Daimler Truck, Martin Daum, gesagt. Auch Aufsichtsratschef Joe Kaeser habe sich bestürzt gezeigt. Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht habe Goetz als "langjährigen Wegbegleiter und vertrauenswürdigen Ansprechpartner, einen Freund" gewürdigt.Fundamental laufe es bei Daimler Truck derzeit enorm gut, was ganz klar auch ein Verdienst von Jochen Goetz gewesen sei. Der Nutzfahrzeughersteller habe im zweiten Quartal überraschend stark zugelegt. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe nach vorläufigen Zahlen 1,4 Milliarden Euro erreicht. Im Vorjahr hatte hier ein operativer Gewinn von 1,1 Milliarden Euro gestanden, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Daimler Truck-Aktie. (Analyse vom 07.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.