Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (10.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Der Nutzfahrzeughersteller habe sich nach einem guten Lauf im vergangenen Jahr auch für 2023 viel vorgenommen. Der Gesamtumsatz solle auf 55 bis 57 Mrd. Euro steigen, wie das Unternehmen am Freitag mitgeteilt habe. Zwischen 53 und 55 Mrd. Euro davon dürften aus dem Fahrzeuggeschäft kommen.Analysten hätten nur mit rund 52 Mrd. Euro Gesamtumsatz gerechnet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern solle "deutlich" zulegen vom Vorjahreswert 4 Mrd. Euro. "Deutlich" heiße bei Daimler Truck um mindestens 15%. Finanzexperten am Aktienmarkt hätten mit 4,2 Mrd. Euro nur einen leichten Anstieg einkalkuliert. Im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienste gerechnet - solle die operative Marge bei 7,5 bis 9% liegen nach 7,7% im Vorjahr.Daimler Truck gehe von einer starken Entwicklung in den für das Unternehmen wichtigen Absatzmärkten aus. Den Absatz taxiere der Konzern weltweit auf 510.000 bis 530.000 Lkw und Busse und damit in etwa auf Vorjahresniveau von rund 520.000. Der Umsatz sei im vergangenen Jahr dank Absatzsteigerung und Preiserhöhungen um 28% auf 50,9 Mrd. Euro geklettert. Das bereinigte operative Ergebnis habe um 55% auf 3,96 Mrd. Euro zugelegt. Hier hätten sich Experten vom vierten Quartal aber etwas mehr erhofft. Unter dem Strich habe der Konzern den Gewinn je Aktie um 14% auf 3,24 Euro gesteigert. Daimler Truck wolle 1,30 Euro je Aktie als Dividende ausschütten.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.