Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

32,80 EUR -0,24% (20.07.2023, 09:12)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

32,82 EUR -1,32% (19.07.2023, 17:35)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (20.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe im zweiten Quartal überraschend stark zugelegt. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe nach vorläufigen Zahlen 1,4 Mrd. Euro erreicht, habe Daimler Truck am Mittwochabend in Leinfelden-Echterdingen mitgeteilt. Im Vorjahr habe hier ein operativer Gewinn von 1,1 Mrd. Euro gestanden.Von Daimler Truck befragte Analysten hätten diesmal im Schnitt 1,3 Mrd. erwartet. Der Konzern habe die Entwicklung mit einem starken Absatz, dem "robusten" Durchsetzen von Preisen und einer positiven Entwicklung des Service-Geschäfts begründet.Vor Sondereffekten habe das Unternehmen im zweiten Quartal den Angaben zufolge einen operativen Gewinn von 1,4 Mrd. Euro erzielt, ebenfalls mehr als die 1,0 Mrd. ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Rating für Daimler Truck nach den Q2-Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Analystin Daniela Costa habe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zunächst angemerkt, dass die Jahresziele des Nutzfahrzeugherstellers vor einigen Tagen schon angehoben worden seien. Sie schätze, dass die aktuellen Neuigkeiten daher nur begrenzten Einfluss auf die Aktien haben würden.Am Donnerstagmorgen lege die Daimler Truck-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate 0,4 Prozent zu auf 33,00 Euro. Damit notiere sie weiterhin nur ganz knapp unter dem Jahreshoch von 33,32 Euro. Gelinge der Sprung darüber, wäre das ein neues Kaufsignal. DER AKTIONÄR bleibe optimistisch. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR im März vergangenen Jahres notiere der Titel mittlerweile 36 Prozent im Plus.Anleger lassen die Gewinne bei der Daimler Truck-Aktie laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.07.2023)