Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (01.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Daimler Truck drohe wegen eines Preiskartells beim Verkauf von Müllfahrzeugen an den niedersächsischen Landkreis Northeim eine Schadenersatzzahlung. Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom heutigen Montag seien die Müllfahrzeuge von unrechtmäßigen Absprachen betroffen gewesen. Nach Ansicht des Landkreises sei beim Kauf der Fahrzeuge ein Schaden durch die Preisabsprachen entstanden.Hintergrund der Schadenersatzklage sei ein Beschluss der EU-Kommission aus dem Juli 2016, in dem der damaligen Daimler AG und anderen Lkw-Herstellern ein Bußgeld von insgesamt knapp drei Milliarden Euro wegen Preisabsprachen auferlegt worden sei. Der Landkreis Northeim habe Daimler daraufhin auf Schadenersatz verklagt. Der Fall kehre nun vor das Landgericht Hannover zurück. Daimler Truck, die Nutzfahrzeugsparte von Daimler, sei Ende 2021 aus dem Daimler-Konzern herausgelöst worden."Wir akzeptieren natürlich die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes", habe ein Sprecher von Daimler Truck der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Vor dem Hintergrund des 2016 getroffenen EU-Kommissionsbeschlusses könne Daimler Truck die nun vom EuGH vorgenommene Auslegung zu Sonderfahrzeugen jedoch nicht nachvollziehen. "Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass unseren Kunden kein Schaden entstanden ist."Analysten würden aber bullish für die Aktie bleiben. Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) habe das Kursziel für Daimler Truck von 37 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Analyst Michael Jacks habe in einer aktuellen Studie seine Schlüsse aus einer aktuellen Analyse von Marktdaten im Nutzfahrzeugbereich gezogen. Sein Fazit: Der Markt nähere sich einem Wendepunkt. Es sei aber dennoch zu früh, um komplett optimistisch zu werden. Sein "Top Pick" bleibe unterdessen Daimler Truck.Auch "Der Aktionär" bleibt langfristig bei der Daimler-Truck-Aktie optimistisch, so Markus Bußler. (Analyse vom 01.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Daimler Truck befinden sich im AKTIONÄR-Depot.