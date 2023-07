Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.



Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

32,32 EUR -2,00% (11.07.2023, 09:07)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

31,88 EUR -0,47% (10.07.2023, 17:35)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (11.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck sei nach dem bisherigen "starken" Jahresverlauf optimistischer für 2023. Beim Umsatz sei nun mit 56 bis 58 Milliarden Euro zu rechnen, habe das Unternehmen am Montagabend mitgeteilt. Zuvor seien 55 bis 57 Milliarden Euro angepeilt worden. Analysten hätten bisher das untere Ende der neuen Prognosespanne auf dem Zettel gehabt.Der Absatz solle bei 530.000 bis 550.000 Stück liegen, nach 510.000 bis 530.000 Fahrzeuge zuvor. Kurz davor habe Daimler Truck die Absatzzahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Insgesamt seien demnach knapp 132.000 Fahrzeuge losgeschlagen worden. Im zweiten Jahresviertel des Vorjahres habe der Absatz noch bei knapp 121.000 Stück gelegen.Auch beim Gewinn werde das Unternehmen zuversichtlicher. Die bereinigte Umsatzrendite beim Industriegeschäft solle bei 8,5 bis 10 Prozent liegen. Bisher sei man von 7,5 bis 9 Prozent ausgegangen. Daimler Truck habe zur Begründung auf eine Stabilisierung der Lieferketten, stärkere Kernmärkte, eine robuste Preisdurchsetzung und eine starke Entwicklung des Service-Geschäfts verwiesen."Vor dem Hintergrund der robusten Liquiditätssituation" habe das Unternehme zudem angekündigt, ab Anfang August eigene Aktien für bis 2 Milliarden Euro zurückkaufen zu wollen. Diese sollten anschließend eingezogen und das Kapital entsprechend herabgesetzt werden. Damit würde der Gewinn je Aktie, eine von Anlegern vielbeachtete Größe, steigen."Der Aktionär" bleibt ganz klar optimistisch, Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Daimler Truck-Aktie. (Analyse vom 11.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: