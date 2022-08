Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

25,565 EUR -0,80% (25.08.2022, 14:57)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

25,595 EUR -0,52% (25.08.2022, 14:46)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (25.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck: Positives zweites Quartal - AktienanalyseDer Lkw- und Bushersteller Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) hat im zweiten Quartal von Preiserhöhungen und vorteilhaften Wechselkursen profitiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch der Absatz habe zugelegt. Der Umsatz sei daher um 18 Prozent auf 12,1 Mrd. Euro geklettert. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern sei um 15 Prozent auf 1,01 Mrd. Euro vorangekommen, der auf die Aktionäre entfallenden Nettogewinn wegen eines geringeren Steueraufwands sogar um gut die Hälfte auf 992 Mio. Euro. Das Unternehmen wolle den positiven Schwung in die zweite Jahreshälfte mitnehmen, so CEO Martin Daum. Das laufende Jahr werde allerdings vor allem wegen anziehender Kosten anspruchsvoll bleiben, habe Finanzchef Jochen Goetz ergänzt, der die Prognosen für dieses Jahr bestätigt habe. Der Umsatz solle demnach unverändert zwischen 48 und 50 Mrd. Euro und die bereinigte Umsatzrendite für das Industriegeschäft in einer Bandbreite von 7 bis 9 Prozent liegen.Im Vorjahr habe das Unternehmen bei einem Umsatz von 39,76 Mrd. Euro eine bereinigte Rendite von 6,1 Prozent erzielt. Grund genug für Deutsche Bank-Analyst Nicolai Kempf seine Kaufempfehlung mit Kursziel 50 Euro zu erneuern. Der Lkw-Hersteller habe auch ohne die positiven Sondereffekte bei Mercedes-Benz solide Kennziffern präsentiert, so der Experte. Die weiteren Aussichten seien ermutigend. Jedoch unterstelle Daimler Truck beim Ausblick, dass es nicht zu Produktionsausfällen wegen Gasmangels komme. Rund 50 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland basiere auf Erdgas, sagte Daum. Seine größte Sorge sei, dass ein Gasmangel die Lieferketten noch stärker störe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler Truck-Aktie: