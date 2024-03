Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (01.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Daimler Truck dürfte ihre starke Entwicklung der vergangenen Wochen fortsetzen können. Das Unternehmen habe am Morgen seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr sowie einen Ausblick auf 2024 veröffentlicht und dabei positiv überrascht. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinne die Aktie derzeit 12,9 Prozent auf 42,83 Euro.Der Nutzfahrzeughersteller rechne trotz schwächerer Bestellungen mit überraschend guten Geschäften im neuen Jahr. So solle der Gesamtumsatz 55 bis 57 Milliarden Euro erreichen. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - werde zwischen 9,0 und 10,5 Prozent erwartet. Analysten hätten zuvor im Schnitt mit klar weniger gerechnet. Auch beim Mittelzufluss aus dem Industriegeschäft gehe das Management von einer leichten Verbesserung gegenüber dem Vorjahr aus, obwohl der Absatz auf 490.000 bis 510.000 Fahrzeuge zurückgehen dürfte.Daimler Truck habe beim Ergebnis ein unerwartet starkes Schlussquartal verzeichnet. So habe die bereinigte operative Marge im Fahrzeuggeschäft auf Jahressicht 9,9 Prozent erreicht und damit 2,2 Prozentpunkte besser als im Vorjahr gelegen. Der Umsatz habe bei einem leicht gestiegenen Absatz um 10 Prozent auf 55,9 Milliarden Euro angezogen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe um 39 Prozent auf 5,49 Milliarden Euro angezogen. Der Gewinn je Aktie habe um 43 Prozent auf 4,62 Euro zugelegt.Die Aktionäre sollten eine um 60 Cent auf 1,90 Euro erhöhte Dividende je Papier erhalten.Die Aktie von Daimler Truck klettere derzeit von einem Hoch zum nächsten. Anleger, die seit der "Aktionär"-Empfehlung im Dezember 2023 bei 32,64 Euro investiert seien, könnten sich nun bereits über Gewinne von 31 Prozent freuen.Die Richtung stimmt bei Daimler Truck, Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.03.2024)Mit Material von dpa-AFX