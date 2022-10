Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (27.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Nach Börsenschluss habe Daimler Truck am Mittwoch vorläufige Zahlen vorgelegt und dabei für eine positive Überraschung gesorgt. Der deutsche Nutzfahrzeughersteller habe die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen. Überzeugen können habe v.a. die Lkw-Sparte Mercedes-Benz, die in Europa und Lateinamerika präsent sei. Zuletzt sei diese wegen hoher Kosten eher ein Bremsklotz gewesen. Die Nordamerika-Sparte sei deutlich profitabler und habe auch ein doppelt so hohes Ergebnis erzielen können wie im Vorjahr. Nur in Asien sei es zu einem Gewinnrückgang gekommen. Angesichts der starken Zahlen habe Daimler Truck die Prognose nach oben revidiert.Die Daimler Truck-Aktie habe sich zuletzt bereits von den Tiefs gelöst. Gelinge mit den starken Zahlen im Rücken nun der Sprung über den Widerstandsbereich zwischen 25,80 und 26,70 Euro, der von den September- und Oktober-Hochs markiert werde, wäre das ein starkes Zeichen. Dann könnten Neueinsteiger zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link