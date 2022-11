Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

28,355 EUR -1,34% (11.11.2022, 15:48)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

28,395 EUR -1,08% (11.11.2022, 15:33)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (11.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Der Lkw- und Bushersteller habe Freitag die endgültigen Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht. Dank einer kräftigen Absatzsteigerung, günstigen Wechselkursen und Preiserhöhungen habe das Unternehmen fast die Hälfte mehr Geschäft mehr gemacht als ein Jahr zuvor. Zudem sei die Aussagen des Finanzvorstands Jochen Goetz, "er sehe keinen Stornierungstrend", an der Börse positiv aufgenommen worden. Darüber hinaus sei die im Oktober mit den Eckdaten angehobene Jahresprognose bestätigt worden.Anleger sollten an Bord bleiben. Nächstes Kursziel sei das Juni-Hoch bei 30,27 Euro, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link