Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (24.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Der Nutzfahrzeugbauer Daimler Truck habe am Dienstag deutlich an der DAX -Spitze gelegen und sei auf ein neues Hoch seit Mitte Dezember gestiegen. Für Schwung hätten die Zahlen des US-Wettbewerbers Paccar gesorgt, der die Erwartungen deutlich übertroffen habe und mit einem Plus von rund sechs Prozent sogar den S&P 500 anführe.Paccar habe im vierten Quartal den Umsatz zum Vorjahr um 21,5 Prozent auf 8,1 Milliarden Dollar gesteigert. Unter dem Strich seien 921 Millionen Dollar hängen geblieben - das seien sogar 78 Prozent mehr gewesen. Im Gesamtjahr komme der Konzern damit auf Erlöse von 28,8 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 3,0 Milliarden Dollar - ebenfalls deutlich mehr als 2021."Paccar verzeichnete im Jahr 2022 Rekordumsätze und -nettogewinne", habe sich CEO Preston Feight entsprechend zufrieden gezeigt. "Die ausgezeichneten Ergebnisse von Paccar spiegeln die starke Nachfrage nach hochwertigen neuen Lkw-Modellen von DAF, Peterbilt und Kenworth weltweit, Rekordgewinne auf dem Ersatzteilmarkt und eine starke Performance bei den Finanzdienstleistungen wider."Auch Evercore ISI-Experte, David Raso, habe die Zahlen gelobt und davon gesprochen, dass sowohl die Auslieferungen als auch die Margen deutlich über den Erwartungen gelegen hätten. Die Bruttomarge sei die höchste seit dem dritten Quartal 1999 gewesen, habe er betont.Anleger können auf weiter steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Daimler Truck-Aktie. (Analyse vom 24.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: