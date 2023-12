Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (06.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Erik Kämper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG)unter die Lupe.Der Leiter der Produktionsstätte in Kassel habe mitgeteilt, dass 2023 ein neues Rekordjahr für den LKW-Produzenten werde. Daimler Truck geh zudem von einer stabilen Auftrags- und Beschäftigungslage in den kommenden drei Jahren aus. Die Aktie habe nun die 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen. Und die Kursziele der Analysten würden Lust auf mehr machen, so Erik Kämper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.12.2023)Die Sendung mit Erik Kämper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Daimler Truck-Aktie: