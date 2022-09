Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Die größte Nutzfahrzeug- und Logistikmesse IAA Transportation habe am Dienstag in Hannover für das Publikum geöffnet. Mehr als 1.400 Aussteller aus 42 Ländern würden in der niedersächsischen Landeshauptstadt bis zum Sonntag ihre Neuheiten zeigen. Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck habe einen batterieelektrischen LKW für den Fernverkehr vorgestellt.Die US-Investmentbank Goldman Sachs bleibe für das Unternehmen optimistisch und habe die Einstufung für Daimler Truck auf "buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Auf der Messe sei viel über den Einsatz von Elektroantrieben im Nutzfahrzeug gesprochen worden, habe Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Unternehmen hätten derweil einen generell positiven Ton angestimmt, was die kurzfristige Nachfrage betreffe. Bei Daimler Truck bleibe diese offenbar sehr stark.An vielen Ständen würden Unternehmen und Besucher aber auch über die enorme Verteuerung von Energie und weitere Folgen des Krieges in der Ukraine diskutieren. Die Transport-IAA wechsele jährlich mit der Pkw-IAA, der letzte Termin im Herbst 2020 sei jedoch coronabedingt ausgefallen.Zentrale Themen seien diesmal Klimaschutz, alternative Antriebe, digitale Vernetzung und Konzepte für den wachsenden Lieferverkehr in Städten. Die Chefin des Autobranchenverbands VDA, Hildegard Müller, habe gesagt: "Die IAA Transportation zeigt, wie wir Klimaneutralität in Transport und Logistik erreichen können". Aktuell seien die Herausforderungen allerdings groß. Der Ukraine-Konflikt habe "tiefgreifende Konsequenzen" für die Industrie, die Sicherheit der Energieversorgung sei gestresst. "Wir leben in ernsten Zeiten", so die Verbandschefin. "Und wir müssen runter mit den Energiekosten."Die Aktie von Daimler Truck sei zuletzt an der 90-Tage-Linie gescheitert und habe von hier wieder nach unten gedreht. Eine wichtige Unterstützung stelle nun das Juli-Tief bei 22,65 Euro dar. Kurzfristig sei das Papier angeschlagen, langfristig bleibe "Der Aktionär" aber zuversichtlich.Neueinsteiger sollten ein positives charttechnisches Signal abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Daimler Truck-Aktie. (Analyse vom 22.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)