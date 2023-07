Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Lkw-Bauers Daimler Truck habe am Mittwoch zwischenzeitlich 3,5 Prozent eingebüßt. Am Nachmittag sei ein Teil der Verluste zwar wieder aufgeholt worden, das Papier notiere mit rund einem Prozent aber immer noch im roten Bereich. Grund für das Minus sei ein verhaltener Ausblick des Konkurrenten Volvo gewesen.Volvo habe im zweiten Quartal mit einem bereinigten Gewinn von 21,7 Milliarden Schwedischen Kronen (rund 1,9 Milliarden Euro) zwar deutlich mehr verdient als erwartet, habe aber im Ausblick die Erwartungen gedämpft. Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung und steigender Zinsen stelle sich der Konzern auf eine abgeschwächte Nachfrage ein.Müssten sich nun also auch Daimler-Truck-Aktionäre auf schlechtere Zeiten einstellen? Angesichts der jüngsten Mitteilungen wohl nicht zwingend. Der Lkw-Bauer habe erst in der vergangenen Woche seine Jahresziele nach oben angepasst und erwarte nun einen gesteigerten Umsatz sowie eine höhere Marge.Auch "Der Aktionär" bleibt für Daimler Truck optimistisch gestimmt. Die Pipeline sei mit spannenden Projekten gefüllt und das Management habe seit dem Börsengang im Dezember 2021 starke Arbeit geleistet und die Finanzkennzahlen deutlich gesteigert. Die Aktie arbeite aktuell am Ausbruch über das Jahreshoch und könnte schon bald Kurs auf ein das Allzeithoch nehmen. (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: