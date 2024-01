Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (25.01.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck: Lieferengpässen getrotzt - AktienanalyseDer Lkw-Bauer Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) hat "trotz anhaltender Lieferengpässe in wichtigen Regionen" den Absatz im vergangenen Jahr weiter gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Insgesamt habe der DAX-Konzern 526.053 Lkw und Busse ausgeliefert - ein Prozent mehr als 2022. Einem Wachstum von vier Prozent am wichtigsten und lukrativsten Markt Nordamerika habe ein Rückgang um fünf Prozent in Europa gegenübergestanden. In Asien hätten die Schwaben ein Plus von drei Prozent verzeichnet."Im Jahr 2023 haben wir unseren Absatz erneut gesteigert - trotz einer anhaltend schwierigen Versorgungslage, die einen noch höheren Absatz verhindert hat", habe Konzernchef Martin Daum kommentiert. "Wir sind sehr zuversichtlich, unseren finanziellen Ambitionen für 2023 zu erreichen", habe er ergänzt. Zuletzt habe das Unternehmen im November die Prognose für 2023 bestätigt, wonach der Umsatz im Industriegeschäft zwischen 54 und 56 (Vj: 49,2) Mrd. Euro und die entsprechende bereinigte Rendite zwischen 8,5 und 10,0 (Vj: 7,7) Prozent liegen sollten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler Truck-Aktie: