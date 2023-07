Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck: Der Lastwagenbauer will deutlich größer und profitabler werden - AktienanalyseDer Nutzfahrzeug-Hersteller Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) hat seine Prognose erhöht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.2023 werde im Industriegeschäft bei einem Umsatz von 54 bis 56 Mrd. Euro eine bereinigte Rendite zwischen 8,5 bis 10,0 Prozent erwartet, habe der Konzern mitgeteilt. Bislang habe das Unternehmen Erlöse zwischen 53 und 55 Mrd. Euro und eine bereinigte Gewinnmarge von 7,5 bis 9,0 Prozent in Aussicht gestellt. Daimler Tuck habe die Zuversicht mit einer starken Entwicklung des margenstarken Servicegeschäfts, einer robusten Preisdurchsetzung, stärkeren Kernmärkten und stabileren Lieferketten begründet. Von April bis Juni habe der Konzern 131.888 Fahrzeuge ausgeliefert, neun Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Auch langfristig wolle Daimler Truck mehr Geld verdienen. Bereits 2025 solle die Marge im Kerngeschäft mehr als 10 Prozent erreichen. 2030 dann solle sie im günstigsten Fall bei über 12 Prozent liegen. Dazu solle das Servicegeschäft deutlich ausgebaut werden, zudem wolle das Management Marktanteile gewinnen. So solle der Umsatz zwischen 2025 und 2030 nochmals um 40 bis 60 Prozent wachsen. "Dies zeigt deutlich: Wir sind sehr zuversichtlich, was unseren weiteren Weg angeht", habe CEO Martin Daum erklärt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler Truck-Aktie: