Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

25,955 EUR +0,10% (27.06.2022, 08:46)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

25,73 EUR +2,04% (24.06.2022, 17:38)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (27.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Daimler Truck setze bei neuen Antrieben für seine Lastwagen auch auf die Brennstoffzelle. LKWs mit Wasserstofftanks sollten heute um 11:30 Uhr im südpfälzischen Wörth vorgestellt werden. Es handele sich um Erprobungsfahrzeuge, die auch auf öffentlichen Straßen fahren würden. Erste Testflotten sollten Mitte des Jahrzehnts auf den Markt kommen. Dies habe Vorstandschef Martin Daum angekündigt. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts werde der Brennstoffzellen-Lkw dann in Serie gehen. Er solle zwei Wasserstofftanks und eine Reichweite von etwa 1.000 Kilometern haben.Die Lastwagenbranche stehe unter dem Druck der EU, verbindliche Klimaschutzziele einzuhalten. Um die Herstellung abzusichern, wolle Daimler Truck mit Volvo im schwäbischen Weilheim an der Teck eine Brennstoffzellen-Fabrik bauen. Verantwortlich für dieses Vorhaben sei das Gemeinschaftsunternehmen Cellcentric.Beim Übergang vom Verbrennermotor zu neuen Antrieben setze Daimler Truck auf Batterie und Brennstoffzelle. Ende des Jahrzehnts sollten emissionsfreie Nutzfahrzeuge bis zu 60% der Verkäufe ausmachen.Der deutsche Bus- und LKW-Hersteller sei bei mehreren Partnerschaften dabei, um Ladeinfrastrukur für Wasserstoff einzurichten. So gebe es eine Vereinbarung mit den Energieriesen BP , Shell und TotalEnergies zum Aufbau von Wasserstofftankstellen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: