Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

29,935 EUR +0,45% (27.03.2023, 09:55)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

29,815 EUR +0,97% (27.03.2023, 09:42)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (27.03.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktien von Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) befinden sich seit dem Verlaufstief bei 22,47 EUR vom 29. September 2022 in einem Aufwärtstrend und konnten dabei im bisherigen Verlaufshoch 33,30 EUR am 7. März erreichen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Aktuell würden sich die Aktien von Daimler Truck in einer Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend befinden und hätten dabei am Freitag direkt den 200er-EMA im Tageschart bei 29,11 EUR erreicht, hätten hier aber wieder nach oben abprallen und bei 29,53 EUR aus dem Handel gehen können.AusblickBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler Truck-Aktie: