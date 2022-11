Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Günstige Wechselkurse, Preiserhöhungen sowie ein kräftiges Absatzplus (27 Prozent) haben Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ein starkes Sommerquartal beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei um 47 Prozent auf 13,5 Mrd. Euro gestiegen, wie der Lkw- und Bushersteller mitgeteilt habe. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn habe um 159 Prozent auf 1,27 Mrd. Euro angezogen. Unter dem Strich hätten als Gewinn 963 Mio. Euro zu Buche gestanden - mehr als vier Mal so viel wie im von Coronabeschränkungen und Chip-Lieferschwierigkeiten geprägten Vorjahreszeitraum. "Daimler Truck ist auf einem guten Weg, sein erstes Geschäftsjahr als eigenständiges Unternehmen auch zu einem Erfolgsjahr zu machen", so CFO Jochen Goetz - und habe die mit den Eckdaten angehobene Prognose bestätigt, wonach das EBIT entgegen der ursprünglichen Erwartung nicht auf, sondern leicht über dem Vorjahreswert landen dürfte und der Umsatz statt 48 bis 50 voraussichtlich 50 bis 52 Mrd. Euro erreichen solle.Doch bei aller Zuversicht: Kopfzerbrechen würden dem Unternehmen nach wie vor die Verwerfungen in der Lieferkette bereiten. Die Halbleiter-Versorgung bessere sich zwar, so Goetz. Inzwischen gäbe es aber auch Engpässe bei anderen Teilen von Motoren über elektronische Bauteile bis hin zu Schrauben und Muttern. Dazu komme die Konjunkturabkühlung. Erste Anzeichen sind bereits zu sehen: Der Auftragseingang sank im Quartal um 18 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2022)Börsenplätze Daimler Truck-Aktie: